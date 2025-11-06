PODCAST CANLI YAYIN

Sibel Can’dan duygulandıran mesaj: Sensiz bir yıl... Acın zamana sığmadı

Şarkıcı Sibel Can, karaciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu’yu ölüm yıl dönümünde unutmadı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla hayranlarını hüzünlendirdi.

Giriş Tarihi:
Şarkıcı Sibel Can, uzun yıllar birlikte çalıştığı asistanı Cengizhan Sabuncu'yu vefatının birinci yılında unutmadı. Karaciğer kanseri nedeniyle 5 Kasım 2024'te yaşamını yitiren Sabuncu, sanatçının 12 yıl boyunca en yakın çalışma arkadaşıydı.

55 yaşındaki Sabuncu'nun, hastalığının dördüncü evresine kadar ilerlediği ve bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu. Acı haberi geçtiğimiz yıl Sibel Can, sosyal medya hesabından paylaşarak duyurmuş ve büyük üzüntü yaşamıştı.

Ünlü sanatçı, ölüm yıl dönümünde asistanını anmak için yine sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Paylaşımında "Sensiz bir yıl... Acın zamana sığmadı. Canım Cengizhancığım, ebediyen dualarımızda ve kalbimizde olacaksın. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer veren Sibel Can, takipçilerini de duygulandırdı.

İşte o paylaşım...

