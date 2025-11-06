PODCAST CANLI YAYIN

23 gündür uyutulan Fatih Ürek’in sağlık durumunda yeni gelişme: Refleks mi tepki mi?

Kalp krizi sonrası 23 gündür tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımda gözlerini açıp kapattığı belirtildi. Ürek’in tedavisi sürerken, Dr. Osman Müftüoğlu, bu gelişmeyi değerlendirdi. İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı İstanbul'daki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirmiş, kalbi yaklaşık 20 dakika boyunca durmuştu. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Ürek'in, o günden bu yana hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ürek'in sağlık durumu sevenlerini endişelendirirken şarkıcının avukatı, son olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verilmişti: "Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız"

SAĞLIK DURUMUNDA YENİ GELİŞME!

Tedavisi devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 22 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçının, kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.

Bu hareketin iyileşme belirtisi olup olmadığı yolundaki sorunların cevabını ise Prof. Dr. Osman Müftüoğlu verdi.

SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müftüoglu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini ifade etti. Müftüoglu, "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" dedi.

Öte yandan günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

