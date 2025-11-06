23 gündür uyutulan Fatih Ürek’in sağlık durumunda yeni gelişme: Refleks mi tepki mi?

Kaynak: Sosyal medya

Ürek'in sağlık durumu sevenlerini endişelendirirken şarkıcının avukatı, son olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verilmişti: "Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız"