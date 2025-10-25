PODCAST CANLI YAYIN

Berdan Mardini ameliyat masasına yattı: 5 gündür konuşamıyorum!

Ses tellerinden ameliyat olan türkücü Berdan Mardini, operasyon sonrası 5 gündür konuşamadığını açıkladı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunu sevenleriyle paylaşıp, “Konuşamamak çok zor” dedi.

Türkücü Berdan Mardini, ses tellerinden geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 gündür konuşamadığını belirterek "Konuşamamak çok zor" dedi.

Mardini paylaşımında, "Kıymetli takipçilerim, 5 gündür ses teli ameliyatımdan dolayı konuşamıyorum. Allah'ın izni ile 30 Ekim kontrolüm var. Sonrasında yavaş yavaş inşallah geçecek. Bu aralıkta sadece yazabiliyorum, birçok işimi dahi iptal ettim. Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise... Allah'ın sınamasın inşallah. En kısa sürede işlerimin başına geçip üretmeye devam edeceğim. Konuşamamak çok zor" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Mardini'nin doktor kontrolü sonrasında yeniden sahnelere dönmesi bekleniyor.

