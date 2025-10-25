Berdan Mardini ameliyat masasına yattı: 5 gündür konuşamıyorum!

Kaynak: Sosyal medya

Mardini paylaşımında, "Kıymetli takipçilerim, 5 gündür ses teli ameliyatımdan dolayı konuşamıyorum. Allah'ın izni ile 30 Ekim kontrolüm var. Sonrasında yavaş yavaş inşallah geçecek. Bu aralıkta sadece yazabiliyorum, birçok işimi dahi iptal ettim. Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise... Allah'ın sınamasın inşallah. En kısa sürede işlerimin başına geçip üretmeye devam edeceğim. Konuşamamak çok zor" ifadelerini kullandı.