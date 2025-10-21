Anne-kızın ilk karesi! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününü o özel fotoğrafla kutladı

Türkan Şoray, paylaşımına yazdığı duygu yüklü notla da kalplerin bir kez daha ısınıp, duygulanmasına neden oldu.

Şoray, kızının yeni yaşını şöyle kutladı: "Güzel kızım, Yağmur'um... Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak, benim için büyük mutluluktu. Bugün; her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan; kızım derken, gurur duyduğum Yağmur'umsun.

Bu yaşında ve iler ki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine, tüm kalbimle inanıyorum. Her yaşın bir öncekinden daha güzel geçsin. Nice mutlu yılların olsun. Gözbebeğim, kıymetlim, Yağmur'um, kurabiyem"

Bu özel paylaşım, takipçiler tarafından çok sayıda beğeni ve içten yorum aldı.