PODCAST CANLI YAYIN

Anne-kızın ilk karesi! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününü o özel fotoğrafla kutladı

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı efsanesi Türkan Şoray, sosyal medya hesabında Yağmur Ünal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen biricik kızının şimdiki ve çocukluk hallerine yer verdiği paylaşımdaki bir kare takipçilerinin dikkatini çekti. Türkan Şoray ve Yağmur Ünal'ın doğum sonrası çekilen karesi büyün beğeni topladı. Öte yandan Türkan Sultan'ın kaleme aldığı duygusal not da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Anne-kızın ilk karesi! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününü o özel fotoğrafla kutladı

Türk sinemasının efsane ismi, Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, sosyal medya hesabından kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününe özel anlamlı bir paylaşım yaptı.

Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen biricik kızının çocukluk ve güncel hallerine yer verdiği paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Özellikle doğum sonrası çekilen eski bir fotoğraf, takipçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Türkan Şoray, paylaşımına yazdığı duygu yüklü notla da kalplerin bir kez daha ısınıp, duygulanmasına neden oldu.

Şoray, kızının yeni yaşını şöyle kutladı: "Güzel kızım, Yağmur'um... Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak, benim için büyük mutluluktu. Bugün; her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan; kızım derken, gurur duyduğum Yağmur'umsun.

Bu yaşında ve iler ki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine, tüm kalbimle inanıyorum. Her yaşın bir öncekinden daha güzel geçsin. Nice mutlu yılların olsun. Gözbebeğim, kıymetlim, Yağmur'um, kurabiyem"

Bu özel paylaşım, takipçiler tarafından çok sayıda beğeni ve içten yorum aldı.

Öte yandan Yağmur Ünal'ın son hali de dikkat çekti. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ünal'a beğeni yağdı.

BABA KUTLAMA!

Şimdilerde atv'nin merakla beklenen dizisi Kurukuş Orhan ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Cihan Ünal'dan da kızının doğum gününe özel bir paylaşım geldi.

Usta oyuncu, kızının yer aldığı kareleri bir araya getirdiği videoyu "Mutlu yıllar canım kızım" notuyla paylaştı.

Türkan Şoray'dan kızına duygusal doğum günü mesajı

Yağmur Ünal

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ilk durağı Kuveyt... Es Sabah ile görüştü: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
İdefix
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Trafikte makas atan ihtara uymayan yandı! Yüksek cezalar geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Türk Telekom
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse girdi! Monte Kristo Kontu'nu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştı
Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı
Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü