Kalp krizi geçiren Fatih Ürek apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...

Kaynak: Sosyal medya FATİH ÜREK KİMDİR? 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları burada geçti.

Kaynak: Sosyal medya Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıyı yeniden yorumladı ve büyük ses getirdi.