PODCAST CANLI YAYIN

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...

Hadi Hadi, Sus, Hayde şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’ten kötü haber geldi. Kalp krizi geçiren Fatih Ürek apar topar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...

Hadi Hadi, Sus ve Hayde gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek'ten üzücü haber geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; kalp krizi geçiren Fatih Ürek apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcını yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Ürek'in kritik 6 saate girdiği belirtildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları burada geçti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıyı yeniden yorumladı ve büyük ses getirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile dikkat çekti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
CANLI ANLATIM | Ateşkeste ikinci aşama! Takas yapıldı Refah kapısı bugün açılıyor | İsrail ateşkesi bozma peşinde
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Rusya'ya vardı: Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Rusya Esad'ı teslim edecek mi?
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Trump’ın Time krizi devam ediyor! Kel fotoğrafı çileden çıkarmıştı: Editörler “eğlendik” dedi
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Fred kadro dışı kalmaktan son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi