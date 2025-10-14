Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan aşk dolu paylaşım!

PODCAST CANLI YAYIN

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı gerilim sonrası oğlu ve eşi Samar Dadgar’ı hayatının merkezine aldığını açıklamıştı. Ünlü ismin yeni imajını sosyal medyada kalp emojisiyle paylaşan Dadgar, mutlu evliliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı aile içi sorunlarla gündeme gelen Deniz, artık hayatında sadece oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar'a yer olduğunu açıklamıştı.

53 yaşındaki sanatçı, bir dönem aynı zamanda menajerliğini de üstlenen ağabeyi Ercan Deniz'le mahkemelik olmuş; bu süreçte ailesiyle bağlarını tamamen kopardığını ifade ederek, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" sözleriyle dikkat çekmişti.

Tüm bu çalkantıların ardından Özcan Deniz, yeni imajıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Eşi Samar Dadgar, Deniz'in son halini kalp emojisiyle Instagram hesabında paylaşarak hem beğeni topladı hem de evliliklerindeki mutluluğu gözler önüne serdi.

Çiftin uyumu ve sosyal medyadaki aşk dolu paylaşımları, takipçileri tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.

