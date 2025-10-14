Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan aşk dolu paylaşım!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı aile içi sorunlarla gündeme gelen Deniz, artık hayatında sadece oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar'a yer olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Sosyal medya 53 yaşındaki sanatçı, bir dönem aynı zamanda menajerliğini de üstlenen ağabeyi Ercan Deniz'le mahkemelik olmuş; bu süreçte ailesiyle bağlarını tamamen kopardığını ifade ederek, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" sözleriyle dikkat çekmişti.