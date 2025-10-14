16 yıllık evliliği biten Survivor Efecan’dan itiraf gibi açıklama: Çok pişmanım!

Survivor 2025'in dikkat çeken yarışmacılarından Efecan Dianzenza, yarışma sonrası gündeme gelen yasak aşk iddialarıyla adından söz ettirmişti. Bu söylentilerin ardından eşi Duygu Çavdar ile yollarını ayıran Efecan, aylar süren sessizliğini bozarak duygusal bir açıklamada bulundu.
"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIM"
Efecan, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dışarıdan bana baktığınız zaman hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz ama öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık yaşıyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık evliliğimi dağıttım"
Ünlü isim, "Bu yaptığım hataların hiçbirini maruz kılmaz. İlk terapiste gittiğimde kelimem 'imdat'tı. Küçük çocuk Efecan ile yüzleşmek en acı ve dönüştürücü süreçti. Sonunda en değerli varlığımı ve ailemi kaybettim" dedi.