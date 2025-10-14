16 yıllık evliliği biten Survivor Efecan’dan itiraf gibi açıklama: Çok pişmanım!

PODCAST CANLI YAYIN

Survivor 2025 yarışmacısı Efecan Dianzenza, yasak aşk iddialarıyla sarsılan evliliği sonrası ilk kez konuştu. 16 yıllık birlikteliği sona eren Dianzenza, “Hayatımın en büyük hatasını yaptım” sözleriyle pişmanlığını dile getirirken, kaybettiği ailesini geri kazanmak için mücadele edeceğini söyledi. Dianzenza’nın açıklaması kısa sürede gündem oldu.

Survivor 2025'in dikkat çeken yarışmacılarından Efecan Dianzenza, yarışma sonrası gündeme gelen yasak aşk iddialarıyla adından söz ettirmişti. Bu söylentilerin ardından eşi Duygu Çavdar ile yollarını ayıran Efecan, aylar süren sessizliğini bozarak duygusal bir açıklamada bulundu.

Survivor Efecan’dan itiraf gibi açıklama

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIM"

Efecan, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dışarıdan bana baktığınız zaman hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz ama öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık yaşıyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık evliliğimi dağıttım"

Ünlü isim, "Bu yaptığım hataların hiçbirini maruz kılmaz. İlk terapiste gittiğimde kelimem 'imdat'tı. Küçük çocuk Efecan ile yüzleşmek en acı ve dönüştürücü süreçti. Sonunda en değerli varlığımı ve ailemi kaybettim" dedi.

"ONLARI GERİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Efecan sözlerini şöyle sürdürdü: "Eylülün başından beri ailemi kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Şunu biliyorum ki gönül rahatlığıyla kendime söyleyebiliyorum başka bir Efecan var. Ben Duygu gibi bir kadını yeryüzünde hiç görmedim. O benim her şeyim. Bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem, onları geri kazanmak için mücadele edeceğim"

NE OLMUŞTU?

Yarışmada erken elenmesiyle izleyicileri şaşırtan Efecan, özel hayatıyla da magazin gündeminde uzun süre kalmıştı. Yasak aşk söylentileri sonrası eşi Duygu Çavdar'ın sosyal medyada yaptığı hamleler, özellikle birlikte olan fotoğrafları silmesi boşanma sinyallerini vermişti. Kısa süre sonra ise çift, resmi olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

