Filistin’e destek konusunda sıfır performans: Tekneli ünlüler neredesiniz?

Yaz aylarını lüks teknelerinde geçirip sosyal medyalarını tatil kareleriyle dolduran ünlü isimler, Gazze’ye insani yardım için yola çıkan Sumud filosuna sessiz kalmalarıyla dikkat çekti. Bu durum, tepki ve hayal kırıklığı yarattı.

Yaz aylarında lüks teknelerinde keyif yapan ve sosyal medyalarını tatil fotoğraflarıyla dolduran birçok ünlü isim, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud filosuna yapılan İsrail saldırısı karşısında sessizliğe büründü.

Konuyu köşesine taşıyan Yüksel Aytuğ ise sessiz kalan popüler isimlere dikkat çekti. Aytuğ, "Tekneli ünlüler neredesiniz?" başlığıyla şu yazıyı kaleme aldı: "Onları sosyal medyalarında lüks tekneleriyle hava atarken sık sık izleriz. Ata Demirer, Acun Ilıcalı, Gani Müjde, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti, Ayhan Sicimoğlu ve niceleri...

Tekneleriyle yaz boyunca maviliklerde süzülürler. Hatta bazıları yılın 8 ayını teknelerinde geçiren deniz tutkunlarıdır. Allah daha iyilerini de nasip etsin.

Ancak beklerdim ki içlerinden en az biri, Gazze'ye umut taşıyan Sumud filosuna teknesiyle katılsın. 'Gidip Gazze açıklarında İsrail donanması ile çatışsınlar' demiyorum tabii ki. Ama hiç olmazsa sembolik olarak yolculuğun bir bölümünde aktivistlere eşlik etselerdi keşke.

Eminim popüler güçleriyle bu insanlık çığlığına nefes olurlardı. Ancak bırakın eşlik etmeyi, bu filonun misyonu üzerine sosyal medyalarında tek bir teşvik edici, cesaret verici paylaşımlarına rastlamadım.

Belli ki enerjilerini Göcek koylarında tekneye gözleme sipariş etmeye sakladılar..."

