Filistin’e destek konusunda sıfır performans: Tekneli ünlüler neredesiniz?

Yaz aylarında lüks teknelerinde keyif yapan ve sosyal medyalarını tatil fotoğraflarıyla dolduran birçok ünlü isim, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud filosuna yapılan İsrail saldırısı karşısında sessizliğe büründü.

Konuyu köşesine taşıyan Yüksel Aytuğ ise sessiz kalan popüler isimlere dikkat çekti. Aytuğ, "Tekneli ünlüler neredesiniz?" başlığıyla şu yazıyı kaleme aldı: "Onları sosyal medyalarında lüks tekneleriyle hava atarken sık sık izleriz. Ata Demirer, Acun Ilıcalı, Gani Müjde, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti, Ayhan Sicimoğlu ve niceleri... Tekneleriyle yaz boyunca maviliklerde süzülürler. Hatta bazıları yılın 8 ayını teknelerinde geçiren deniz tutkunlarıdır. Allah daha iyilerini de nasip etsin.