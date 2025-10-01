Dilan Çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Bitmesi gerekenler bitti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in beklenmedik ayrılık kararı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Evlilik planları yapan çiftin yollarını ayırması sevenlerini üzdü.
'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' ve 'Yarına Tek Bilet' gibi projelerde rol alan 30 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada da aktif olan Deniz, yakın zamana kadar sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu.
Ancak ünlü çiftin mutluluğuna nazar değdi. Evlilik haberi beklenen çift, yollarını ayırdı.