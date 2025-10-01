PODCAST CANLI YAYIN

Dilan Çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Bitmesi gerekenler bitti

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in beklenmedik ayrılık kararı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir etkinlikte objektiflere takılan Dilan Çiçek Deniz, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Deniz, “Bitmesi gerekenler bitti” diyerek dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dilan Çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Bitmesi gerekenler bitti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in beklenmedik ayrılık kararı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Evlilik planları yapan çiftin yollarını ayırması sevenlerini üzdü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' ve 'Yarına Tek Bilet' gibi projelerde rol alan 30 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada da aktif olan Deniz, yakın zamana kadar sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ancak ünlü çiftin mutluluğuna nazar değdi. Evlilik haberi beklenen çift, yollarını ayırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dilan Çiçek Deniz ise katıldığı bir etkinlikte ilk kez sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, ayrılık hakkında sorulan sorulara, "Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız. Bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde." yanıtını verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Samimi açıklamasıyla dikkat çeken Deniz, ilişkilerinin dostane bir şekilde sona erdiğini ve hayatına olumlu bakmaya devam ettiğini gösterdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!