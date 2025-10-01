Baba-Kız benzerliği dikkat çekti: Feridun Düzağaç’tan kızı Vega’ya sevgi dolu sözler

56 yaşındaki usta müzisyen Feridun Düzağaç , 2024 yılında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun süredir birlikte olduğu Tuğba Tanışık ile ilişkisi devam eden sanatçı, kızına Vega adını vermişti.

Sevilen şarkılarına duygusal sözleriyle damga vuran Düzağaç, kızı Vega'nın 1'inci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla kutladı.

Kaynak: Sosyal medya

Minik kızının fotoğrafını paylaşan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü: "Küçük sevgilim, ilk yaşın kutlu olsun. Anlaşmamıza göre hep mutlu olacaksın. Çok düşünmeyeceksin baban gibi, mutlu olacaksın. Virgülü, noktayı doğru yerlere koyacaksın"