Baba-Kız benzerliği dikkat çekti: Feridun Düzağaç’tan kızı Vega’ya sevgi dolu sözler

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, geçen sene baba olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı. Sanatçı, bir yaşına giren kızı Vega'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir kareyle kutladı. İlk yaşına özel bu anlamlı paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

56 yaşındaki usta müzisyen Feridun Düzağaç, 2024 yılında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun süredir birlikte olduğu Tuğba Tanışık ile ilişkisi devam eden sanatçı, kızına Vega adını vermişti.

Kaynak: Sosyal medya

Sevilen şarkılarına duygusal sözleriyle damga vuran Düzağaç, kızı Vega'nın 1'inci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla kutladı.

Kaynak: Sosyal medya

Minik kızının fotoğrafını paylaşan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü: "Küçük sevgilim, ilk yaşın kutlu olsun. Anlaşmamıza göre hep mutlu olacaksın. Çok düşünmeyeceksin baban gibi, mutlu olacaksın. Virgülü, noktayı doğru yerlere koyacaksın"

Kaynak: Sosyal medya

Bu duygusal mesaj kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, baba-kız arasındaki benzerliğe dikkat çekerek çok sayıda yorum yaptı.

Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

