Ünlü oyuncu Claudia Cardinale 87 yaşında yaşamını yitirdi

İtalyan sinemasının unutulmaz isimlerinden Claudia Cardinale , 87 yaşında Fransa'nın Nemours kentinde yaşamını yitirdi. Çocuklarının yanında hayata veda eden usta oyuncunun vefatı, Fransız basını ve uluslararası ajanslar tarafından duyuruldu.

1938 yılında Tunus'ta doğan Cardinale, 1957'de katıldığı bir güzellik yarışması sonrası kısa sürede İtalyan sinemasının önde gelen yıldızları arasında yer aldı. Kariyeri boyunca Federico Fellini'nin "8½" filmi, Luchino Visconti'nin "The Leopard" yapımı ve Sergio Leone'nin klasik westerni "Once Upon a Time in the West" gibi pek çok önemli projede rol aldı. Ayrıca "The Pink Panther" filmiyle de geniş kitlelerce tanındı.

Kaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

Yüzü ve oyunculuk yeteneğiyle 1960'lardan itibaren Avrupa sinemasının simge isimlerinden biri olan Cardinale, 100'den fazla filmde yer aldı. Sadece oyunculuğuyla değil, kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Cardinale, UNESCO'da kadın hakları elçisi olarak görev yaptı.

Özel hayatında yapımcı Franco Cristaldi ile uzun süreli bir ilişki yaşayan Cardinale, daha sonra yönetmen Pasquale Squitieri ile 1975'ten Squitieri'nin 2017'deki ölümüne kadar beraberlik yaşadı. İki çocuk annesi olan usta oyuncu, sinema dünyasında güçlü kişiliğiyle de iz bıraktı.