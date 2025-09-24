PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü oyuncu Claudia Cardinale 87 yaşında yaşamını yitirdi

İtalyan ve Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Claudia Cardinale, 87 yaşında Fransa’da yaşamını yitirdi. Kariyerinde “8½”, “The Leopard” ve “Once Upon a Time in the West” gibi filmlerle iz bırakan oyuncunun ölümü, sinema dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlü oyuncu Claudia Cardinale 87 yaşında yaşamını yitirdi

İtalyan sinemasının unutulmaz isimlerinden Claudia Cardinale, 87 yaşında Fransa'nın Nemours kentinde yaşamını yitirdi. Çocuklarının yanında hayata veda eden usta oyuncunun vefatı, Fransız basını ve uluslararası ajanslar tarafından duyuruldu.

Kaynak: Takvim Fotoğraf ArşiviKaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

1938 yılında Tunus'ta doğan Cardinale, 1957'de katıldığı bir güzellik yarışması sonrası kısa sürede İtalyan sinemasının önde gelen yıldızları arasında yer aldı. Kariyeri boyunca Federico Fellini'nin "8½" filmi, Luchino Visconti'nin "The Leopard" yapımı ve Sergio Leone'nin klasik westerni "Once Upon a Time in the West" gibi pek çok önemli projede rol aldı. Ayrıca "The Pink Panther" filmiyle de geniş kitlelerce tanındı.

Kaynak: Takvim Fotoğraf ArşiviKaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

Yüzü ve oyunculuk yeteneğiyle 1960'lardan itibaren Avrupa sinemasının simge isimlerinden biri olan Cardinale, 100'den fazla filmde yer aldı. Sadece oyunculuğuyla değil, kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan Cardinale, UNESCO'da kadın hakları elçisi olarak görev yaptı.

Özel hayatında yapımcı Franco Cristaldi ile uzun süreli bir ilişki yaşayan Cardinale, daha sonra yönetmen Pasquale Squitieri ile 1975'ten Squitieri'nin 2017'deki ölümüne kadar beraberlik yaşadı. İki çocuk annesi olan usta oyuncu, sinema dünyasında güçlü kişiliğiyle de iz bıraktı.

Kaynak: Takvim Fotoğraf ArşiviKaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

Claudia Cardinale'nin vefatı, sinema dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Beyazperdenin altın çağını simgeleyen isimlerden biri olarak hatırlanacak Cardinale, sanat dünyasında kalıcı bir miras bıraktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi'ne "durdurma" kararı! TAKVİM belgesine ulaştı
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google davasında yeni adım! ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Dev egemenlik sona mı eriyor!
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!