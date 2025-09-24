Rihanna ve ASAP Rocky gizlice evlendi mi?

Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky, magazin gündemini bir kez daha salladı. Bir derginin yeni sayısına apak olan Rocky, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı.

Röportaj sırasında, kendisine Rihanna ile "yakında evlenmeyi düşünüp düşünmediği" sorulduğunda, gülümseyerek, "Sen benim zaten evli olmadığımı nereden biliyorsun?" cevabını verdi. Elle dergisine röportaj veren Rocky, bu sözlerin "Rihanna ile çoktan evlendikleri" anlamına gelip gelmediği sorulduğunda kahkaha atarak, "Bunu asla doğrulamayacağım" diyerek gizemli tavrını sürdürdü.