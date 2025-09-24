PODCAST CANLI YAYIN

Rihanna ve ASAP Rocky gizlice evlendi mi?

Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky, verdiği röportajda Rihanna ile “gizli evlilik” iddialarına ilişkin gizemli cevaplar verdi. “Sen benim zaten evli olmadığımı nereden biliyorsun?” sözleriyle magazin gündemini sallayan Rocky, açıklamalarıyla kafalarda soru işareti bıraktı. İşte ASAP Rocky’nin o açıklamaları...

Giriş Tarihi:
Rihanna ve ASAP Rocky gizlice evlendi mi?

Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky, magazin gündemini bir kez daha salladı. Bir derginin yeni sayısına apak olan Rocky, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı.

Röportaj sırasında, kendisine Rihanna ile "yakında evlenmeyi düşünüp düşünmediği" sorulduğunda, gülümseyerek, "Sen benim zaten evli olmadığımı nereden biliyorsun?" cevabını verdi.

Elle dergisine röportaj veren Rocky, bu sözlerin "Rihanna ile çoktan evlendikleri" anlamına gelip gelmediği sorulduğunda kahkaha atarak, "Bunu asla doğrulamayacağım" diyerek gizemli tavrını sürdürdü.

"MASUM OLDUĞUMU BİLİYORDUM"

Geçtiğimiz yıl 2021'de yaşanan bir silahlı saldırı iddiası nedeniyle 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı, bu yılın başında beraat etti. "Masum olduğumu biliyordum. Ben gangster değilim, havalı bir adamım. Bunu bir gurur nişanı gibi taşıyorum" diyen Rocky, beraatının ardından kariyerine hız kesmeden devam etti.

Özel hayatında ise Rihanna ile birlikte üçüncü çocuklarını beklediklerini müjdeleyen ünlü rapçi, yoğun iş temposuna rağmen aileye ve ilişkiye büyük önem verdiğini dile getirdi. Rocky, "Evde iş konuşmuyoruz, çünkü zaten gün boyu bununla uğraşıyoruz. Eve dönünce mesele iş değil; mesele aile, ilişki ve ev" sözleriyle özel hayatındaki önceliklerini anlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı