Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den sürpriz paylaşım! Kahvaltı sofrasına Türk dokunuşu...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Arjantinli model, oyuncu China Suarez aşkı İstanbul sokaklarında hız kesmeden devam ediyor. Eski eşi Wanda Nara'dan ayrılmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Icardi, sosyal medyada sevgilisiyle paylaştığı romantik fotoğraflarla dikkat çekmişti.

Kaynak: Sosyal medya 33 yaşındaki China Suarez ise Türkiye'den yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. İstanbul'daki hayatına hızla alışan ve şehri keşfetmeye devam eden Suarez, geçtiğimiz günlerde tarihi ve kültürel mekanlarda çektiği fotoğraflarla gündem oldu.