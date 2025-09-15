PODCAST CANLI YAYIN

Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den sürpriz paylaşım! Kahvaltı sofrasına Türk dokunuşu...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez, hem İstanbul’u keşfediyor hem de Türk lezzetlerine olan ilgisiyle sosyal medyada gündem yaratıyor. Arjantinli model, son olarak menemen paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Arjantinli model, oyuncu China Suarez aşkı İstanbul sokaklarında hız kesmeden devam ediyor. Eski eşi Wanda Nara'dan ayrılmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Icardi, sosyal medyada sevgilisiyle paylaştığı romantik fotoğraflarla dikkat çekmişti.

33 yaşındaki China Suarez ise Türkiye'den yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. İstanbul'daki hayatına hızla alışan ve şehri keşfetmeye devam eden Suarez, geçtiğimiz günlerde tarihi ve kültürel mekanlarda çektiği fotoğraflarla gündem oldu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Suarez, bu kez sürpriz bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Güzel oyuncu ve model, kahvaltıda yediği menemeni takipçileriyle paylaşıp Türkiye'ye olan ilgisini ve hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Suarez'in paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede ilgi topladı.

