Elisabeth Mas’tan yıllar sonra gelen Tuba Ünsal itirafı: Ben onun ilk kurbanı değilim!

İspanyol model ve Elisabeth Mas, eski eşi Caner Karaloğlu'yla yaşadığı evliliğin bitmesine neden olarak gösterdiği oyuncu Tuba Ünsal hakkında sosyal medyada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mas, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, Ünsal için oldukça sert ifadeler kullandı.
2014 yılında iş insanı Caner Karaloğlu'yla olan ilişkisi nedeniyle Türkiye'ye yerleşen Mas, 2017'de Karaloğlu'yla evlenmiş ve bu birliktelikten bir çocukları olmuştu. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Mas, o dönem Karaloğlu'nun kendisini Tuba Ünsal'la aldattığını öne sürmüş, iki kadın arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşınmıştı.
Yıllar sonra yeniden gündeme gelen olayda Elisabeth Mas, Ünsal için "Hayatıma zarar veren bir 'yaratık' vardı ki, doğru kelime 'hamam böceği' olabilir, o da Tuba Ünsal. Pek çok kadını incitti, ben onun ilk kurbanı değilim. Birçok evliliğe karıştı" sözleriyle ağır suçlamalarda bulundu.