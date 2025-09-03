PODCAST CANLI YAYIN

Elisabeth Mas’tan yıllar sonra gelen Tuba Ünsal itirafı: Ben onun ilk kurbanı değilim!

Bir dönem Tuba Ünsal’la yaşanan aşk nedeniyle gündeme gelen iş insanı Caner Karaloğlu’nun eski eşi Elisabeth Mas, yıllar sonra sert açıklamalarda bulundu. İspanyol model Elisabeth Mas, Ünsal’ın birçok evliliğin bitmesine neden olduğunu öne sürerek, “Hayatıma zarar veren bir yaratık vardı, o tam bir hamam böceği” ifadelerini kullandı.

İspanyol model ve Elisabeth Mas, eski eşi Caner Karaloğlu'yla yaşadığı evliliğin bitmesine neden olarak gösterdiği oyuncu Tuba Ünsal hakkında sosyal medyada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mas, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, Ünsal için oldukça sert ifadeler kullandı.

2014 yılında iş insanı Caner Karaloğlu'yla olan ilişkisi nedeniyle Türkiye'ye yerleşen Mas, 2017'de Karaloğlu'yla evlenmiş ve bu birliktelikten bir çocukları olmuştu. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Mas, o dönem Karaloğlu'nun kendisini Tuba Ünsal'la aldattığını öne sürmüş, iki kadın arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşınmıştı.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen olayda Elisabeth Mas, Ünsal için "Hayatıma zarar veren bir 'yaratık' vardı ki, doğru kelime 'hamam böceği' olabilir, o da Tuba Ünsal. Pek çok kadını incitti, ben onun ilk kurbanı değilim. Birçok evliliğe karıştı" sözleriyle ağır suçlamalarda bulundu.

Elisabeth Mas paylaşımının devamında şöyle yazdı: "Benim için asıl mesele, televizyon ekranlarında ve röportajlarda sergilediği yalanlarla dolu o sahte şovuydu. Ben zor bir boşanma süreci yaşarken sustum ama o, iki farklı kişiden iki çocuğu olmasına, iki kez boşanmış olmasına rağmen hala insanların anneliklerine karışıyordu. Kendini yılın annesi gibi gösterip beni küçük düşürmeye çalıştı. Zaman, kimin ne olduğunu ortaya koydu"

"Son derece zararlı biri" diyen Mass, "Nasıl sürekli sevgili bulduğunu anlamıyorum; çünkü toksik bir insan. Bir keresinde bana saldırdı. O tam anlamıyla bir hamam böceği" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Elisabeth Mas, 2019 yılında, bir restoranda karşılaştığı Tuba Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Tuba Ünsal ise yaşananların ardından hakkındaki iddiaları "Kimsenin kocasını elinden almadım. Öyle olsaydı davalar geri çekilmezdi" açıklamasını yapmıştı.

