Elisabeth Mas’tan yıllar sonra gelen Tuba Ünsal itirafı: Ben onun ilk kurbanı değilim!

Kaynak: Sosyal medya

Elisabeth Mas paylaşımının devamında şöyle yazdı: "Benim için asıl mesele, televizyon ekranlarında ve röportajlarda sergilediği yalanlarla dolu o sahte şovuydu. Ben zor bir boşanma süreci yaşarken sustum ama o, iki farklı kişiden iki çocuğu olmasına, iki kez boşanmış olmasına rağmen hala insanların anneliklerine karışıyordu. Kendini yılın annesi gibi gösterip beni küçük düşürmeye çalıştı. Zaman, kimin ne olduğunu ortaya koydu"