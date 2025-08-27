PODCAST CANLI YAYIN

Simge Sağın’dan taciz itirafı: Çocuktum korktum sustum...

Art arda ifşa edilen taciz iddiaları magazin gündemini sarsarken dikkat çeken bir açıklama da şarkıcı Simge Sağın’dan geldi. Sosyal medya hesabında konuya dair paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, cinsel istismara uğradığını dile getirdi. Çocukken istismar edildiğini dile getiren Sağın, "Birlikte olursak ancak son bulacak" dedi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son zamanlarda gündeme gelen taciz iddialarıyla ilgili sessizliğini bozarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yaptığı itiraf, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Simge Sağın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarında istismara maruz kaldığını ancak o dönem yaşının küçük olması nedeniyle sessiz kaldığını ifade etti.

Küçük yaşta yaşadığı bu travmayı uzun süre sessizlikle taşıdığını belirten şarkıcı, artık suskunluğa son verilmesi gerektiğini vurguladı.

"İSTİSMARI ÇOCUK YAŞTA YAŞADIM"

Sağın yaptığı paylaşımda "Hepimiz bir şeyler yaşadık... İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. Çocuktum, küçüktüm... Korktum, sustum... Sustuk" ifadelerine yer verdi.

Sağın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz"

Kadın takipçilerine birlik mesajı veren şarkıcı "Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!" dedi.

Simge Sağın, kendisini kimin istismar ettiği konusunda ise bilgi paylaşmadı.

