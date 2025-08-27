Simge Sağın’dan taciz itirafı: Çocuktum korktum sustum...

Kaynak: Sosyal medya "İSTİSMARI ÇOCUK YAŞTA YAŞADIM" Sağın yaptığı paylaşımda "Hepimiz bir şeyler yaşadık... İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. Çocuktum, küçüktüm... Korktum, sustum... Sustuk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Sosyal medya Sağın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz"