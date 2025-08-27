Simge Sağın’dan taciz itirafı: Çocuktum korktum sustum...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son zamanlarda gündeme gelen taciz iddialarıyla ilgili sessizliğini bozarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yaptığı itiraf, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Simge Sağın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarında istismara maruz kaldığını ancak o dönem yaşının küçük olması nedeniyle sessiz kaldığını ifade etti.
Küçük yaşta yaşadığı bu travmayı uzun süre sessizlikle taşıdığını belirten şarkıcı, artık suskunluğa son verilmesi gerektiğini vurguladı.