Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez) kimdir neden öldü? 12. kattan düşme mi, intihar mı?

Türkiye'nin sevilen yayıncılarından Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran 'dan kahreden haber geldi. Sosyal medyada paylaşımları ve canlı yayınlarıyla tanınan genç yayıncının ölüm haberi, takipçilerini ve sevenlerini yasa boğdu.

📰 Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde meydana geldi. 12. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Oğuzhan Dalgakıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk incelemelere göre, olayın intihar olabileceği değerlendirilirken polis ekipleri soruşturma başlattı.

Çevredeki görgü tanıkları, Dalgakıran'ın balkondan düştüğünü gördükten sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ünlü yayıncının hayatını kaybettiğini tespit etti.

📌 Sosyal Medyada Gündem Oldu

Jrokez'in vefatı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Yayıncı arkadaşları ve takipçileri, büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade eden mesajlar paylaştı. Jrokez'in yayın ekibinden gelen "Arkadaşlar Jrokez için dualarınızı eksik etmeyin" paylaşımı sonrası ünlü yayıncıdan acı haberin gelmesi, takipçilerini yasa boğdu.

Ayrıca, ünlü yayıncı Zeon da canlı yayın sırasında gelen telefonun ardından gözyaşlarını tutamayarak yayını kapattı.