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Gönül Dağı Ramazan diziden neden ayrılıyor? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla gündeme geliyor. Dizide canlandırdığı Ramazan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cihat Süvarioğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Seyirciler, “Gönül Dağı Ramazan neden yok, diziden ayrıldı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte 5 sezondur diziye devam eden Ramazan karakterinin son durumu!

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:14 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:15
Gönül Dağı Ramazan diziden neden ayrılıyor? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

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Gönül Dağı'nın kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşanıyor sezon sonunda bazı isimler ekibe veda edecek. Peki Gönül Dağı Ramazan diziden neden ayrılıyor? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Gönül Dağı)(Kaynak: Gönül Dağı)

Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu?

↪TRT 1'in Cumartesi akşamlarını yayınlanan dizisi Gönül Dağı'nda beklenmedik bir ayrılık kapıda. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin beş sezondur Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sezon finaliyle birlikte ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

(Kaynak: Gönül Dağı)(Kaynak: Gönül Dağı)

↪Eskişehir'in bozkırlarında geçen içten hikayeye sıcaklığı ve mizahıyla damga vuran Süvarioğlu'nun vedası, dizinin müdavimlerini duygulandırdı. Beş yıl boyunca dizide oynayan Ramazan karakteri, bu sezon son kez kameraların karşısına geçiyor.

↪Öte yandan başarılı oyuncunun yaz aylarında bağımsız bir sinema filminde başrol üstleneceği iddia ediliyor.

(Kaynak: Gönül Dağı)(Kaynak: Gönül Dağı)

Cihat Süvarioğlu kimdir?

23 Eylül 1990'da Konya'da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu, tiyatro, sinema ve dizi projelerinde yer alıyor. Marmara Üniversitesi'nde İşletme eğitimi alan Süvarioğlu, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisansını tamamladı.

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