Gönül Dağı'nın kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşanıyor sezon sonunda bazı isimler ekibe veda edecek. Peki Gönül Dağı Ramazan diziden neden ayrılıyor? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler…
Gönül Dağı'nın kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşanıyor sezon sonunda bazı isimler ekibe veda edecek. Peki Gönül Dağı Ramazan diziden neden ayrılıyor? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler…
Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu?
↪TRT 1'in Cumartesi akşamlarını yayınlanan dizisi Gönül Dağı'nda beklenmedik bir ayrılık kapıda. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin beş sezondur Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sezon finaliyle birlikte ekibe veda etmeye hazırlanıyor.
↪Eskişehir'in bozkırlarında geçen içten hikayeye sıcaklığı ve mizahıyla damga vuran Süvarioğlu'nun vedası, dizinin müdavimlerini duygulandırdı. Beş yıl boyunca dizide oynayan Ramazan karakteri, bu sezon son kez kameraların karşısına geçiyor.
↪Öte yandan başarılı oyuncunun yaz aylarında bağımsız bir sinema filminde başrol üstleneceği iddia ediliyor.
Cihat Süvarioğlu kimdir?
23 Eylül 1990'da Konya'da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu, tiyatro, sinema ve dizi projelerinde yer alıyor. Marmara Üniversitesi'nde İşletme eğitimi alan Süvarioğlu, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisansını tamamladı.