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Gönül Dağı'nın kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşanıyor sezon sonunda bazı isimler ekibe veda edecek. Peki Gönül Dağı Ramazan diziden neden ayrılıyor? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Gönül Dağı) Gönül Dağı Ramazan diziden ayrılıyor mu? ↪TRT 1'in Cumartesi akşamlarını yayınlanan dizisi Gönül Dağı'nda beklenmedik bir ayrılık kapıda. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin beş sezondur Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sezon finaliyle birlikte ekibe veda etmeye hazırlanıyor.