Gönül Dağı’nın oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi! Kaburga kemiği çatlamış

Berk Atan trafik kazası geçirdi. (INSTAGRAM)

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelmiş ve aslen Boşnak kökenlidir. Lise eğitimini Sıdıka Rodop Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır.

Modellik kariyerine 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında "Gelecek Vaat Eden" seçilerek adım atmıştır. 2012 yılında ise aynı yarışmada birincilik elde etmiştir. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Her Şey Yolunda Merkez" dizisiyle başlamış, ardından "Güneşin Kızları", "Dayan Yüreğim", "Cennet'in Gözyaşları" gibi projelerde rol almıştır. En bilinen rolü ise TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Taner Kaya karakteridir.