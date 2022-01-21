Volkan dizlerini dövecek! Onur geldi Derin Volkan'ı sildi! Melis Sezen'in yeni partneri... Sadakatsiz'e Serhat Parıl şoku

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğin üstlendiği dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş yer alıyor. Senaryosuna Arzu Yurtseven, Elif Öner, Kubilay Kara ve İrem Pelin Sönmezer'in imza attığı dizi, pazar günü sete çıkacak.

SERHAT PARIL KİMDİR?

Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı.

2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi. Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu.

2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. 2020 yılında Oyuncu Bay Yanlış adlı televizyon dizisinde Tolga Gürdağ karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında 'Uğur' karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi) dizisine dahil olmuştur.