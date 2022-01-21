Volkan dizlerini dövecek! Onur geldi Derin Volkan'ı sildi! Melis Sezen'in yeni partneri... Sadakatsiz'e Serhat Parıl şoku

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş'in yer aldığı "Sadakatsiz" dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Volkan Asya'yı kazanayım derken Derin'i de kaybedecek. Medcezir, Bay Yanlış, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Baraj, Maraşlı, Kuruluş Osman gibi dizilerde yer alan Serhat Parıl Sadakatsiz'e geldi. Yakışıklılığı ile dikkat çeken oyuncu dizide Onur karakterini canlandıracak. Derin'in hayatına dahil olacak olan Onur Volkan'ı çıldırtacak. Yeni bir aşk mı doğuyor? Derin Volkan'ı siliyor mu? İşte yeni bölüme ilişkin bilgiler...
SERHAT PARIL ONUR ROLÜYLE SADAKATSİZ DİZİSİNDE!
Sadakatsiz dizisinin 47. bölümün finalinde Onur karakteriyle ansızın Serhat Parıl belirdi. Yakışıklı oyuncu dizinin kadrosuna dahil oldu.
Onur'un Derin'in hayatına gireceği iddia ediliyor. Ancak ikili aşk mı yaşayacak yoksa bambaşka bir olay döngüsü mü olacak henüz belli olmadı.
VOLKAN HEM ASYA'YI HEM DERİN'İ KAYBEDİYOR!
Asya'nın etrafında dönen olaylar zinciri şimdi yeniden Derin'in etrafında dönmeye başlayacak.
Onur ile Derin yakınlaşmasına Volkan'ın göstereceği tepki herkes tarafından merakla bekleniyor.
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğin üstlendiği dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş yer alıyor. Senaryosuna Arzu Yurtseven, Elif Öner, Kubilay Kara ve İrem Pelin Sönmezer'in imza attığı dizi, pazar günü sete çıkacak.
SERHAT PARIL KİMDİR?
Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı.
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi. Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu.
2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. 2020 yılında Oyuncu Bay Yanlış adlı televizyon dizisinde Tolga Gürdağ karakterini canlandırmıştır.
2021 yılında 'Uğur' karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi) dizisine dahil olmuştur.