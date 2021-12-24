Barbaroslar'ın İlyas'ı Caner Topçu'dan itiraf üstüne itiraf: Kariyerimdeki dönüm noktası...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda İlyas Reis karakterine hayat veren genç oyuncu Caner Topçu, Bi' Başka YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Topçu, oyunculuğa başlama hikayesinden Hollywood hayaline, özel hayatından Engin Altan Düzyatan ile yıllar önce yaşadığı ilginç anısına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Caner Topçu, Bi' Başka YouTube kanalında, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı projesinin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek "Ben bilinen, tanınan bir oyuncu değilim. Bilinmeyen bir oyuncunun böyle bir projeyle başlaması bence bir avantaj. Barbaroslar benim üçüncü ama ilk büyük işim. Kendimi, oyunculuk performansımla gösterebileceğim ilk iş diyebilirim. Burası orası!" dedi.
Nasılsın? Neler yapıyorsun?
İyiyim. Son sürat devam ediyoruz çekimlere. Yoğunuz. Tatlı bir yorgunluğumuz var.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan bahsederek başlayalım. İlyas Reis karakteri nasıl geldi sana?
Bir buçuk sene önce bir audition geldi bana. Karakter analizini okuduğumda çok keyif aldım. Bir de dönem işlerini çok seviyorum ben. Game of Thrones, Vikings, Spartacus gibi projelere bayılıyorum. Böyle bir iş gelince de içimden 'bu iş kesinlikle olmalı' dedim. Auditionı verdikten 1 gün sonra opsiyonlandığımı söylediler. Çok mutlu oldum. 6 ay sonra da çekimlere başladık.
Kariyerinin başındasın. Böyle güçlü bir dönem işiyle sektöre adım atmak nasıl hissettirdi? Çekincelerin var mıydı?
Dönem işinin birçok farklı katmanı var. Ata biniyorsun, aksiyon sahneleri için farklı bir eğitim alıyorsun. 15. yüzyılı canlandırıyoruz orada. O dönemin ağzı var, farklı bir dokusu var. Ve ben de dönem ağzı yapıyorum şu anda. Tüm bu sebeplerden dolayı başta tabii biraz çekincelerim vardı. Ama 8 ayı geride bıraktık. Şu an çok rahatım.
Tarihi bir karakteri canlandırmak zor mu? Hazırlık sürecinde neler yaptın? Bol aksiyonlu bölümler çekiliyor. Ekstra bir performans göstermiş oluyorsun aslında. Zorlanıyor musun?
Ben yeni bir şeyler öğrendiğim için çok keyif alıyorum. Evet, yorucu ama keyifli. Dizi yayınlanmadan 1 ay önce aksiyon çalışmalarına ve at eğitimlerine başladık, su altı eğitimi de aldık. Daha önce dövüş sporlarıyla ilgilenmemiştim. Dizideki aksiyon sahnelerimiz de dövüş sporu gibi aslında. Bir kareografiyi ezberliyorsun ve dans ediyorsun orada. Bu muhteşem bir kardiyo bu arada. Ama bu yorgunluktan keyif alıyorum. Belki 24 yaşında genç bir delikanlı olduğum içindir.
"Engin (Altan Düzyatan) abiyi öpesim geliyor"
Çok değerli oyuncularla birlikte çalışıyorsun. Set ortamı nasıl?
Oruç Reis'in yani Engin Altan Düzyatan'ın bir tayfası var biliyorsunuz. Bu tayfayla sürekli beraberiz. Gerçekten bir aile gibi olduk. Engin abi de dizide abimi canlandırıyor. Aramızda öyle bir bağ var ki gerçekten abimmiş gibi hissediyorum. Duygusal sahnelerimizi çekerken kendisini öpesim geliyor :) Engin abinin yanısıra Yetkin Dikinciler, Ulaş Tuna Astepe ve sayamadığım niceleri. Böyle bir projede böyle isimlerle birlikte olmak mutluluk verici. Genç bir yaşta bu tecrübeye sahip oluyorum. Sadece kamera önü değil arkası da harika. Çok çalışkan bir ekip. Dönem işi gerçekten çok zor ve herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Herkesin eline sağlık.
Bu projeyle kariyerindeki dönüm noktanı yaşadığını düşünüyor musun?
Tabii ki. Barbaroslar benim üçüncü ama ilk büyük işim. Kendimi oyunculuk performansımla gösterebileceğim ilk iş diyebilirim. Burası orası...