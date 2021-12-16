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    • Magazin
    • 16.12.2021 20:02
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    • 16.12.2021 20:38
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    Turabi Çamkıran bir öyle bir böyle konuştu sonunda bombayı patlattı! Acun Ilıcalı’yı da kattı işin içine! Survivor All Star için...

    Turabi Çamkıran bir öyle bir böyle konuştu sonunda bombayı patlattı! Acun Ilıcalı, geçen günlerde sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak isimleri açıklamıştı. Kadronun açıklanmasının ardından paylaşım yapan eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran ise sosyal medyada gündem olmuştu. Turbo Turabi lakabıyla bilinen Çamkıran'ın son paylaşımı da olay oldu. Survivor All Star 2022 kadrosunda olması beklenen Turabi, ‘2022 Survivor All Star kadrosunda var mıyım, yok muyum?’ notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bakın neler neler söyledi...

    Bir öyle bir böyle konuştu sonunda bombayı patlattı!

    Üç kez yarışmaya katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi Çamkıran, 2022'deki yarışmada yer alacağını ima ederek açıklamasında "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" ifadelerine yer vermişti.

    Acun Ilıcalı, Suevivor All star 2022'de yarışacak ünlüler takımı ve gönüllüler takımında yer alan isimleri sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor All Star yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran yer almadı.

    KÖTÜ YORUMLARA YANIT!
    Sosyal medyada gelen kötü yorumlara yanıt veren Turabi şu ifadeleri kullandı: "'Böyle Survivor All star takımı mı olur? Kim seçti arkadaş bunları? Acun abi işi gücü bırakıp kim izler ki bu arkadaşları?' diyenlerin aklında sorun ararım ki diyen de pek yoktur.

        Takımların ikisi de efsane. Şampiyonluğa herkes çok yakışıyor. Tahmin bile edemiyorum kim olur! Hepinize tek tek can-ı gönülden başarılar dilerim kardeşlerim. Umarım sakatlanmadan güzel bir sezon geçirirsiniz.

        Not: Son bir aya biraz fazla enerji saklayın. Lazım olacak"

        'VAR MIYIM YOK MUYUM?'
        Çamkıran, sosyal medya hesabında yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. '2022 Survivor All Star kadrosunda var mıyım, yok muyum?' notunu düştüğü videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba arkadaşlar, artık şu sorunuza cevap vereyim: Survivor All Star'da var mıyım, yok muyum? Öncelikle bütün söylediklerinize katılıyorum. 'Turbo Turabi'siz Survivor All Star mı olur? Beni nasıl aramazlar ya' derdim, eğer 15 yaşımdaki halimle konuşuyor olsaydınız.

        Şahıslar değil arkadaşlar, programın kendisi efsane. Ben veya diğerleri olsun, olmasın Survivor her türlü izlenir. İlk seferde ismimin açıklanmaması olmayacağım anlamına gelmiyor. Bunları söylemem olacağım anlamına da gelmiyor.

            'SURVİVOR SÜRPRİZLERLE DOLU'
            Biliyorsunuz Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı herkesten çok iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem ama tek bildiğim bir şey var: umarım Survivor yarışmacıları ekstra iyi hazırlanmışlardır. Umarım son aya ekstra enerji bırakırlar. Belki lazım olabilir. Düşünsenize; son ay gelip, kupayı alıp eve gidiyormuşum. Valla hiç böyle bir hareket bekliyorum kendimden"
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            Haberler Magazin Turabi Çamkıran bir öyle bir böyle konuştu sonunda bombayı patlattı! Acun Ilıcalı’yı da kattı işin içine! Survivor All Star için...
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