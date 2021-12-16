Turabi Çamkıran bir öyle bir böyle konuştu sonunda bombayı patlattı! Acun Ilıcalı’yı da kattı işin içine! Survivor All Star için...

Üç kez yarışmaya katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi Çamkıran, 2022'deki yarışmada yer alacağını ima ederek açıklamasında "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" ifadelerine yer vermişti.
Acun Ilıcalı, Suevivor All star 2022'de yarışacak ünlüler takımı ve gönüllüler takımında yer alan isimleri sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor All Star yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran yer almadı.
KÖTÜ YORUMLARA YANIT!
Sosyal medyada gelen kötü yorumlara yanıt veren Turabi şu ifadeleri kullandı: "'Böyle Survivor All star takımı mı olur? Kim seçti arkadaş bunları? Acun abi işi gücü bırakıp kim izler ki bu arkadaşları?' diyenlerin aklında sorun ararım ki diyen de pek yoktur.