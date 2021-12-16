Turabi Çamkıran bir öyle bir böyle konuştu sonunda bombayı patlattı! Acun Ilıcalı’yı da kattı işin içine! Survivor All Star için...

'SURVİVOR SÜRPRİZLERLE DOLU'

Biliyorsunuz Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı herkesten çok iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem ama tek bildiğim bir şey var: umarım Survivor yarışmacıları ekstra iyi hazırlanmışlardır. Umarım son aya ekstra enerji bırakırlar. Belki lazım olabilir. Düşünsenize; son ay gelip, kupayı alıp eve gidiyormuşum. Valla hiç böyle bir hareket bekliyorum kendimden"