Organize İşler ne zaman, nerede çekildi? Organize İşler oyuncuları kimler, konusu ne?

ORGANİZE İŞLER NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler 2005 yapımı bir filmdir. İstanbul'da çekilen film dolandırıcılık hikâyesini konu edinmiştir. Aksiyon dolu komedi filmidir. Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlendiği filmin bütçesi, 4,5 milyon dolar olarak açıklanmıştır. Çekimleri 150 kişilik ekiple 7,5 hafta sürmüştür.

ORGANİZE İŞLER KONUSU NE?

Süpermen kostümü ile çalıp hayatını idame eden Samet, hiç ummadığı anda kendisini Asım Noyan'ın kurduğu suç şebekesinin içinde bulur. Burada bir masuma aşık olan Samet'in kafası çok karışır. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışır.