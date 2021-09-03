Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu başrol oyuncuları arasında Demet Akbağ gibi usta oyuncuların yer aldığı Organize İşler filminin ilki bugün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Komik replikleriyle kahkaha dolu dakikalar geçireceğiniz filmin konusu ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki Organize İşler ne zaman, nerede çekildi? Organize İşler oyuncuları kimler, konusu ne?
ORGANİZE İŞLER NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Organize İşler 2005 yapımı bir filmdir. İstanbul'da çekilen film dolandırıcılık hikâyesini konu edinmiştir. Aksiyon dolu komedi filmidir. Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlendiği filmin bütçesi, 4,5 milyon dolar olarak açıklanmıştır. Çekimleri 150 kişilik ekiple 7,5 hafta sürmüştür.
ORGANİZE İŞLER KONUSU NE?
Süpermen kostümü ile çalıp hayatını idame eden Samet, hiç ummadığı anda kendisini Asım Noyan'ın kurduğu suç şebekesinin içinde bulur. Burada bir masuma aşık olan Samet'in kafası çok karışır. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışır.
Hırsızlık oranının arttığı İstanbul'da ortalığı düzeltmeye çalışan Süpermen Samet de o düzenin bir parçası olur. Kimin masum, kimin suçlu olduğu belli olmayan bu dünyada güvenilen dağlara her an kar yağabilir. Yılmaz Erdoğan'ın fenomenleşen filmi Organize İşler; dolandırıcılar, hırsızlar ve onların kurbanı masum insanlar arasındaki olayları konu ediniyor.
ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)