"Hoşça kalasın Bamsı Bey'im!" yorumlarının sıkça yapıldığı son fragmanın ardından yaşanan şok etkisi yaratacak. İzleyicilerin heyecanla seyrettiği Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanı dün ATV ekranlarındaydı. Yeni tanıtımı izleyen milyonlarca kişi "Osman Bey, ikinci kez baba acısı mı yaşayacak?" sorusunun yanıtı merak ediyor. Geçen haftaki bölümde Malhun Hatun ve Umur Bey'in obasının basıldığı Kuruluş Osman'da oba tarafından alınan kararlar heyecanı artırırken Şeyh Edebali'nin tavsiyesiyle Osman Bey evlilik kararını duyurmuştu. Ayrıca Osman Bey ve Umur Bey'in hesaplaşmasının ardından buzlar eridi ve düşmanın üzerine yürümek için tam ittifak sağlanmıştı. Bir önceki tanıtıma ise Şeyh Edebali'nin "Boyun beylik, beyliğin devlet, alpların ordu olacak inşallah!" sözleri damga vurmuştu.
OSMAN BEY, UMUR BEY'İ TOGAY'IN ELİNDEN KURTARDI
Togay'a baskın yapmayı planlarken tuzağa düşen ve büyük yıkım yaşayan Umur Bey, yaptıklarının bedelini ödemek üzere tek başına Moğol kampına gitti ve Togay'ın karşısına çıktı.
Umur Bey'in bu hamlesine oldukça şaşıran Togay, "Karşıma çıkacak cesareti nereden buldun Umur Bey?" diye sordu. Umur Bey ise "Nicedir peşimde olan seninle hesabımı görmek istedim. Seni kendi pusatımla öldürmek için gelmiştim… Bil ki olanlarda Osman Bey'in bir dahli yoktur. Buraya seninle hesabımızı görmeye geldim" cevabıyla her şeyi göze aldığını belli etti.
Togay, Umur Bey'in cesaretinden etkilenerek teke tek dövüş teklifini kabul etti. Yaralı ve bitkin olan Umur Bey, Togay'ın darbelerine fazla karşı koyamadı ve pusatını düşürdü. Togay, "Kızın Malhun… Dua etmek için mezarına bile gidemeyecek… Leşin, kuzgunların olacak" diyerek son darbeyi indirmeye hazırlanırken, gaipten gelen bir ok Togay'a mani oldu!
Oku atan Osman Bey'den başkası değildi. Kana susamış nökerlerin arasından Togay'a doğru yürüyen Osman Bey, "Buraya, kan dökmeye değil, anlaşmamızı korumaya geldim Togay" dedi.
Togay ise "Umur Bey, sadece beni değil, seni de çiğnedi Osman Bey… Bedelini ödeyecek…" diyerek intikam almakta kararlı olduğunu belirtti. Osman Bey, "Ettiğinin bedelini ona yeterince ödettin Togay… Umur Bey de obası da benim himayemdedir… Töremiz neyse cezasını vermek de bana düşer. Sözümün dışına çıktı diye, himayemdeki bir beyi senin ellerine bırakmaya hiç niyetim yok Togay, bunu böyle belleyesin. Burada Umur Bey'in başına bir hal gelirse, anlaşmamız bozulur" dedi ve Umur Bey'e sahip çıktı.