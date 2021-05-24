"Hoşça kalasın Bamsı Bey'im!" yorumlarının sıkça yapıldığı son fragmanın ardından yaşanan şok etkisi yaratacak. İzleyicilerin heyecanla seyrettiği Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanı dün ATV ekranlarındaydı. Yeni tanıtımı izleyen milyonlarca kişi "Osman Bey, ikinci kez baba acısı mı yaşayacak?" sorusunun yanıtı merak ediyor. Geçen haftaki bölümde Malhun Hatun ve Umur Bey'in obasının basıldığı Kuruluş Osman'da oba tarafından alınan kararlar heyecanı artırırken Şeyh Edebali'nin tavsiyesiyle Osman Bey evlilik kararını duyurmuştu. Ayrıca Osman Bey ve Umur Bey'in hesaplaşmasının ardından buzlar eridi ve düşmanın üzerine yürümek için tam ittifak sağlanmıştı. Bir önceki tanıtıma ise Şeyh Edebali'nin "Boyun beylik, beyliğin devlet, alpların ordu olacak inşallah!" sözleri damga vurmuştu.

OSMAN BEY, UMUR BEY'İ TOGAY'IN ELİNDEN KURTARDI

Togay'a baskın yapmayı planlarken tuzağa düşen ve büyük yıkım yaşayan Umur Bey, yaptıklarının bedelini ödemek üzere tek başına Moğol kampına gitti ve Togay'ın karşısına çıktı.