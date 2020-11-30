1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir.

2003 yılında Tuğba Özay'la Fitness adlı Aerobik VCD ve DVD'sini yaptı. Kısa bir süre sonra kariyerindeki 10 yıl anısına Best of Tuğba Özay kataloğunu hayata geçirdi. Katalogdan elde edilen gelirle Tuğba Özay, Ankara Çubuk'da hortum felaketinde yıkılan köy okulunu yeniden yaptırdı.