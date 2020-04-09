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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    lüks evinin bahçesinde köpekleriyle poz verdi

    Eşi Ozan Baran'la Florida'da yaşayan , önceki gün lüks evinin bahçesinde köpekleriyle poz verdi. Herkes gibi evinden çıkmayan Yalçın'ın fotoğrafı, "Süreyya'nın çiftliği" dedirtti.

    Süreyya çiftliği

    Eşi Ozan Baran'la Florida'da yaşayan , önceki gün lüks evinin bahçesinde köpekleriyle poz verdi.

    Herkes gibi evinden çıkmayan Yalçın'ın fotoğrafı, "Süreyya'nın çiftliği" dedirtti.

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