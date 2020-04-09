Eşi Ozan Baran'la Florida'da yaşayan Süreyya Yalçın, önceki gün lüks evinin bahçesinde köpekleriyle poz verdi.
Herkes gibi evinden çıkmayan Yalçın'ın fotoğrafı, "Süreyya'nın çiftliği" dedirtti.
Eşi Ozan Baran'la Florida'da yaşayan Süreyya Yalçın, önceki gün lüks evinin bahçesinde köpekleriyle poz verdi.
Herkes gibi evinden çıkmayan Yalçın'ın fotoğrafı, "Süreyya'nın çiftliği" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.