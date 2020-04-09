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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    ve 'ın minik kızı göründü

    Tenisin ünlü ismi , önceki gün şarkıcı 'tan olan üçüncü bebeğiyle bu karesini paylaştı. 38 yaşındaki Rus güzel ile iki aylık 'nın fotoğrafı, 385 bin beğeni aldı.

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