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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Sosyetik ’nin 'sokak hayvanları' çağrısına eski eşi kulak verdi

    Sosyetik ’nin sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulma çağrısına eski eşi kulak verdi. Aydın, sahiplendiği yavru köpeği için ‘Çok aşığım, hayat arkadaşım’ dedi.

    Derin dostluk

    Salgın nedeniyle herkes evlerinde kalınca, sokaktaki dostlarımız için de zor günler başladı. Birçok vatandaş gibi Derin Mermerci de can dostlarımızı unutmadı. Mermerci, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki barınaklara kilolarca mama gönderdi. Sosyetik güzel, birçok kedi ve köpeği sahiplendirmek için de kolları sıvadı.

    ADI TARÇIN OLDU
    Derin Mermerci'nin     eski eşi Cem Aydın da sosyetik güzelin sahiplendirmeye çalıştığı bir köpeğe yuvasını açtı.

    Aydın, Instagram'da yavru köpeğin fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı: "Tarçın Hanım; yeni sevgilim, çok aşığım, 'hayat arkadaşım' diyelim." 'ın paylaşımı, "Eski eşlerin boşandıktan sonra yeni bir bebeği oldu" esprisi yaptırdı.


    Vaniköy'deki yalısında iki kızı ve beş köpeğiyle yaşayan , "Benim yeni bireylerle tanışma vaktim geldi… Koltuk ve yatakta, boş yer kalmayana kadar köpek sahiplenmek istiyorum" dedi.

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