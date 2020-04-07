Salgın nedeniyle herkes evlerinde kalınca, sokaktaki dostlarımız için de zor günler başladı. Birçok vatandaş gibi Derin Mermerci de can dostlarımızı unutmadı. Mermerci, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki barınaklara kilolarca mama gönderdi. Sosyetik güzel, birçok kedi ve köpeği sahiplendirmek için de kolları sıvadı.

ADI TARÇIN OLDU

Derin Mermerci'nin eski eşi Cem Aydın da sosyetik güzelin sahiplendirmeye çalıştığı bir köpeğe yuvasını açtı.

Aydın, Instagram'da yavru köpeğin fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı: "Tarçın Hanım; yeni sevgilim, çok aşığım, 'hayat arkadaşım' diyelim." Cem Aydın'ın paylaşımı, "Eski eşlerin boşandıktan sonra yeni bir bebeği oldu" esprisi yaptırdı.



Vaniköy'deki yalısında iki kızı ve beş köpeğiyle yaşayan Derin Mermerci, "Benim yeni bireylerle tanışma vaktim geldi… Koltuk ve yatakta, boş yer kalmayana kadar köpek sahiplenmek istiyorum" dedi.