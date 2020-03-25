Online Ece

Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okuyan Ece Hakim, önceki gün yepyeni bir sisteme geçti. Hakim, virüs salgını nedeniyle derslere internetten katıldığı anları "Harvard online derslere başladı" notuyla yayınladı.
Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okuyan Ece Hakim, önceki gün yepyeni bir sisteme geçti. Hakim, virüs salgını nedeniyle derslere internetten katıldığı anları "Harvard online derslere başladı" notuyla yayınladı.
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