Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Online Ece

    'nde tam burslu okuyan , önceki gün yepyeni bir sisteme geçti. Hakim, virüs salgını nedeniyle derslere internetten katıldığı anları "Harvard online derslere başladı" notuyla yayınladı.

    Online Ece

    Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okuyan Ece Hakim, önceki gün yepyeni bir sisteme geçti. Hakim, virüs salgını nedeniyle derslere internetten katıldığı anları "Harvard online derslere başladı" notuyla yayınladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Online Ece
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri