Deniz Akkaya köpürdü

Deniz Akkaya, önceki gün Boğaz'da spor yaptı. Güzel sunucu, virüsle ilgili yalan yanlış paylaşımlar yapanlara sert çıktı: 'Böyle saçma açıklamalar olamaz. Yanlış bilgi çok tehlikeli...' Deniz Akkaya, önceki gün Boğaz'da spor yaptı. Güzel sunucu, virüsle ilgili yalan yanlış paylaşımlar yapanlara sert çıktı: 'Böyle saçma açıklamalar olamaz. Yanlış bilgi çok tehlikeli...'
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