Sevil’den uyarı var

Güzel oyuncu Sevil Uyar, kendisi gibi yurt dışına sık çıkan kişilerle aynı evde yaşayanları uyardı. Uyar, "Eşim pilot olduğu için kendisiyle yan yanayken maske ve eldivenimi hep takıyorum" dedi.
Güzel oyuncu Sevil Uyar, kendisi gibi yurt dışına sık çıkan kişilerle aynı evde yaşayanları uyardı. Uyar, "Eşim pilot olduğu için kendisiyle yan yanayken maske ve eldivenimi hep takıyorum" dedi.
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