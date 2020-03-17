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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    Sevil’den uyarı var

    Güzel oyuncu , kendisi gibi yurt dışına sık çıkan kişilerle aynı evde yaşayanları uyardı. Uyar, "Eşim pilot olduğu için kendisiyle yan yanayken maske ve eldivenimi hep takıyorum" dedi.

    Sevil’den uyarı var

    Güzel oyuncu Sevil Uyar, kendisi gibi yurt dışına sık çıkan kişilerle aynı evde yaşayanları uyardı. Uyar, "Eşim pilot olduğu için kendisiyle yan yanayken maske ve eldivenimi hep takıyorum" dedi.

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