Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve 'nın uyumu dikkat çekti

    Başarılı müzisyen ve oyuncu önceki gün İstinyePark'ta alışveriş turuna çıktı. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen aşıkların, gri ve beyaz renkli sportif kıyafetleriyle sergilediği uyum gözden kaçmadı.

    Sevginin uyumu
    Başarılı müzisyen ve oyuncu önceki gün İstinyePark'ta alışveriş turuna çıktı. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen aşıkların, gri ve beyaz renkli sportif kıyafetleriyle sergilediği uyum gözden kaçmadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın uyumu dikkat çekti
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri