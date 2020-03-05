Başarılı müzisyen Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı önceki gün İstinyePark'ta alışveriş turuna çıktı. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen aşıkların, gri ve beyaz renkli sportif kıyafetleriyle sergilediği uyum gözden kaçmadı.
Başarılı müzisyen Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı önceki gün İstinyePark'ta alışveriş turuna çıktı. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen aşıkların, gri ve beyaz renkli sportif kıyafetleriyle sergilediği uyum gözden kaçmadı.
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