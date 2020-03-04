Deniz Akkaya, coronavirüs salgınını adeta fırsat bilip cebini doldurmaya taşıyanlara ateş püskürdü. 180 adet maskeyi 4 bin 986 TL'den satan bir internet sitesini paylaşan Akkaya, "Fırsatçılık yapmak, zulümün bir başka çeşidi elbet" isyanı yaptı...
Deniz Akkaya, coronavirüs salgınını adeta fırsat bilip cebini doldurmaya taşıyanlara ateş püskürdü. 180 adet maskeyi 4 bin 986 TL'den satan bir internet sitesini paylaşan Akkaya, "Fırsatçılık yapmak, zulümün bir başka çeşidi elbet" isyanı yaptı...
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