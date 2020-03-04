Deniz Akkaya, coronavirüs salgınını adeta fırsat bilip cebini doldurmaya taşıyanlara ateş püskürdü. 180 adet maskeyi 4 bin 986 TL'den satan bir internet sitesini paylaşan Akkaya, "Fırsatçılık yapmak, zulümün bir başka çeşidi elbet" isyanı yaptı...