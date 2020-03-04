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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    coronavirüs fırsatçılarına ateş püskürdü

    , coronavirüs salgınını adeta fırsat bilip cebini doldurmaya taşıyanlara ateş püskürdü. 180 adet maskeyi 4 bin 986 TL'den satan bir internet sitesini paylaşan Akkaya, "Fırsatçılık yapmak, zulümün bir başka çeşidi elbet" isyanı yaptı...

    Bu da fırsatçı zulümü!

    Deniz Akkaya, coronavirüs salgınını adeta fırsat bilip cebini doldurmaya taşıyanlara ateş püskürdü. 180 adet maskeyi 4 bin 986 TL'den satan bir internet sitesini paylaşan Akkaya, "Fırsatçılık yapmak, zulümün bir başka çeşidi elbet" isyanı yaptı...

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