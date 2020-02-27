Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Güpse Özay 'la yan yana poz vermedi

    Güpse Özay, önceki akşam 'Eltilerin Savaşı' filminin 3 milyonluk gişesi için kutlama yaptı. gibi oyuncularla pozlar veren Özay, kutlamaya katılan aşkı 'la karesini ise paylaşmaktan kaçındı.

    Yan yana poz yok!

    Güpse Özay, önceki akşam 'Eltilerin Savaşı' filminin 3 milyonluk gişesi için kutlama yaptı.

    gibi oyuncularla pozlar veren Özay, kutlamaya katılan aşkı 'la karesini ise paylaşmaktan kaçındı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Güpse Özay Barış Arduç'la yan yana poz vermedi
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri