Güpse Özay, önceki akşam 'Eltilerin Savaşı' filminin 3 milyonluk gişesi için kutlama yaptı.
Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncularla pozlar veren Özay, kutlamaya katılan aşkı Barış Arduç'la karesini ise paylaşmaktan kaçındı.
Güpse Özay, önceki akşam 'Eltilerin Savaşı' filminin 3 milyonluk gişesi için kutlama yaptı.
Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncularla pozlar veren Özay, kutlamaya katılan aşkı Barış Arduç'la karesini ise paylaşmaktan kaçındı.
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