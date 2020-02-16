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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    aşkı 'ya evlilik teklifi

    , bir yıllık sevgilisi 2015 Miss Kolombiya güzeli ile evliliğe ilk adımı attı. Müzisyen, aşkına çifte sürpriz yaparak 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti. Güzel model, havalara uçtu.

    Güzel sürpriz

    Soner Sarıkabadayı, bir yıllık sevgilisi 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile evliliğe ilk adımı attı. Müzisyen, aşkına çifte sürpriz yaparak 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti. Güzel model, havalara uçtu.

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