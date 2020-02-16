Soner Sarıkabadayı, bir yıllık sevgilisi 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile evliliğe ilk adımı attı. Müzisyen, aşkına çifte sürpriz yaparak 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti. Güzel model, havalara uçtu.
Soner Sarıkabadayı, bir yıllık sevgilisi 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile evliliğe ilk adımı attı. Müzisyen, aşkına çifte sürpriz yaparak 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti. Güzel model, havalara uçtu.
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