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    • 01.02.2020 07:02

    'den spor paylaşımı

    Eşi Cenk Küpeli ile yeni bir moda markası üzerinde çalışan , yoğun temposuna rağmen sporunu aksatmadı. 42 yaşındaki Şener, spor salonundan bu kareyi paylaştı.

    Sportif Demet
    Eşi Cenk Küpeli ile yeni bir moda markası üzerinde çalışan , yoğun temposuna rağmen sporunu aksatmadı. 42 yaşındaki Şener, spor salonundan bu kareyi paylaştı.

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