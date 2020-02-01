Eşi Cenk Küpeli ile yeni bir moda markası üzerinde çalışan Demet Şener, yoğun temposuna rağmen sporunu aksatmadı. 42 yaşındaki Şener, spor salonundan bu kareyi paylaştı. Eşi Cenk Küpeli ile yeni bir moda markası üzerinde çalışan Demet Şener, yoğun temposuna rağmen sporunu aksatmadı. 42 yaşındaki Şener, spor salonundan bu kareyi paylaştı.
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