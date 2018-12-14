Şahan yine yaptı yapacağını! Tarkan'ın dün Instagram hesabından sabah saatlerinde paylaştığı videoya Şahan Gökbakar'dan karşılık geldi. Sabahın erken saatinde çekilen videoda Tarkan çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylemişti. Bunun bir klip çekimi olmadığını da belirtmişti. Şahan, evinin banyosunda Tarkan'ın paylaştığı videoaki gizemli konuşmasını taklit ederek tiye aldı. Gökbakar'ın Instagram hesabından paylaştığı bu video kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Şahan Gökbakar'ın Tarkan'ı taklit ettiği ve sosyal medyayı yıkıp geçtiği o video...