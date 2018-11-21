Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 21.11.2018 09:48
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 09:48

Oyuncu hayatını kaybetti! Cengiz Baykal kimdir?

sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki tiyatro sanatçısı Cengiz Baykal'ın vefat haberini ses sanatçısı duyurdu. Bugüne kadar birçok tiyatro oyununda oynayan ve çeşitli filmlerde de rol alan usta oyuncu Cengiz Baykal, bir süredir da tedavi altındaydı. Cengiz Baykal kimdir? Cengiz Baykal ile ilgili detaylar haberimizde...

Kötü haberleri duyurmasıyla 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, "Yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki değerli oyuncumuz Cengiz Baykal'ı, dün 20 Kasım 2018 Salı günü kaybettik" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, "Cengiz Baykal için, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlenecek ve törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, BahçelievlerÇobançeşme Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah" açıklamasını yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriOyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti! Cengiz Baykal kimdir?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar