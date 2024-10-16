İstavrit, hamsi ya da çinokop değil! İşte sağlığa en faydalı 3 balık

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Türkiye'de et tüketimi genel olarak kırmızı et ve tavuk etine dayanırken, balık severlerin de sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Özellikle yaz aylarında av sezonuyla birlikte balık fiyatlarının ucuzlaması, yüksek enflasyon ortamında vatandaşın bütçesine olumlu bir katkı sağlasa da, birçok kişi ayda birkaç kez balık tüketme fırsatı bulabiliyor. Bu nedenle, sağlıklı ve lezzetli balık türlerini tercih etmek oldukça önem kazanıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Sağlık İçin En Faydalı Balıklar Marmara Denizi ve Karadeniz'de satılan balıkların incelendiği bir araştırma, insan sağlığına en faydalı üç balığı ortaya koydu. Uzmanların deniz balıklarının mineral ve besin değerleri açısından nehir balıklarına göre daha zengin olduğu görüşü, bu tercihlerin arkasındaki bilimsel temeli oluşturuyor. İşte, sağlığımıza en faydalı olan üç balık türü: