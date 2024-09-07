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Yüksek IQ seviyesine sahip olanları bulan zeka testi

Son dönemlerin popüler testlerinden biri olan üçgen testi, hem gözlem yeteneğinizi hem de mantıksal muhakeme becerilerinizi ölçmek için tasarlandı. Görüntüde iç içe geçmiş farklı boyutlarda birçok üçgen var. Peki, siz kaç tane üçgen görebiliyorsunuz?

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 11:05 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 11:05
Yüksek IQ seviyesine sahip olanları bulan zeka testi

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Bu tarz testler, özellikle gözlem ve dikkat yeteneğinizi sınamak için idealdir. Görüntüye odaklanarak, farklı boyutlardaki üçgenleri saymaya çalışın. İlk bakışta karmaşık görünen bu yapının, dikkatli gözlemle nasıl basit bir çözümü olabileceğini göreceksiniz. Görüntüdeki büyük üçgenlerin yanı sıra, içlerinde saklanan daha küçük üçgenleri fark ettiniz mi?

RESİMDE KAÇ ÜÇGEN VAR?

Bu görseldeki toplam üçgen sayısını bulmak için dikkatli bir şekilde her bir üçgeni saymak gerekir. Şimdi adım adım üçgenleri sayalım:

En küçük üçgenlerden başlayalım. Üçgenleri oluşturan alt kısımdaki küçük üçgenlerden her biri birer üçgen. Bu tipten 9 adet küçük üçgen var.
Orta boy üçgenler, yani küçük üçgenlerin birleşmesiyle oluşan daha büyük üçgenler. Bu boyuttan 3 adet üçgen var.
En büyük boyda olan bir üçgen var. Tüm şeklin kendisi bu en büyük üçgeni oluşturuyor.

Bu durumda toplam üçgen sayısı:

9 küçük üçgen
3 orta boy üçgen
1 büyük üçgen
Toplamda: 9 + 3 + 1 = 13 üçgen bulunmaktadır.

Doğru cevap (b) 13 olacaktır.

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