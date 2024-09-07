Yüksek IQ seviyesine sahip olanları bulan zeka testi

Bu tarz testler, özellikle gözlem ve dikkat yeteneğinizi sınamak için idealdir. Görüntüye odaklanarak, farklı boyutlardaki üçgenleri saymaya çalışın. İlk bakışta karmaşık görünen bu yapının, dikkatli gözlemle nasıl basit bir çözümü olabileceğini göreceksiniz. Görüntüdeki büyük üçgenlerin yanı sıra, içlerinde saklanan daha küçük üçgenleri fark ettiniz mi?

En küçük üçgenlerden başlayalım. Üçgenleri oluşturan alt kısımdaki küçük üçgenlerden her biri birer üçgen. Bu tipten 9 adet küçük üçgen var.

Orta boy üçgenler, yani küçük üçgenlerin birleşmesiyle oluşan daha büyük üçgenler. Bu boyuttan 3 adet üçgen var.

En büyük boyda olan bir üçgen var. Tüm şeklin kendisi bu en büyük üçgeni oluşturuyor.