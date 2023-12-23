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Ananasların arasındaki 4 mısırı 11 saniyede fark eden neredeyse yok! Dikkat isteyen optik illüzyon testi...

Ananas yığını içerisinde gizlenmiş dört mısır tanesini bulmanız gerekiyor. Bu zorlu görevde amacınız, ananasların arasına saklanmış mısırları 11 saniye içinde keşfetmek. Hazırsanız, bu eğlenceli bulmacanın başlangıcına geçelim... Bu görsel bulmaca, gözlem yeteneğinizi ve dikkatinizi sınamak için tasarlandı. Önünüzdeki ananasların arasında dikkatle bakarak, dört adet gizlenmiş mısır tanesini bulmaya çalışın. Zamanınız sadece 11 saniye, bu yüzden hızlı ve dikkatli olmalısınız.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 10:22 Güncelleme 23 Aralık 2023, 10:22
Ananasların arasındaki 4 mısırı 11 saniyede fark eden neredeyse yok! Dikkat isteyen optik illüzyon testi...

Optik illüzyon testleri hem beyni çalıştırır hem de keyifli bir vakit geçirmenize olanak tanır. Bu optik illüzyon testi ise ananas ve mısır ayrımıyla ilgili. 11 saniye içinde dört mısırı da görmeniz gerekiyor. Hazır mısınız?

RESİMDEKİ 4 GİZLİ MISIRI BUL!

Aşağıdaki resimde aralarında dört tane mısırın gizlendiği bir ananas tarlası görüyorsunuz. Ananasların arasından ayrıca bazı fareleri de görebilirsiniz. Hem ananasın hem de mısırın sarı renkte olması mısırların görünmesini zorlaştırıyor.

Peki snanasın arasında gizlenen dört mısırı 11 saniye içinde tespit edebilir misin? Sadece resme dikkatlice bakın ve mısırları kolayca tespit edin.

GİZLİ MISIRLARI GÖRDÜN MÜ?

Doğru cevabı almak için aşağıdaki görsele bakın. Kontrol edin, görüntüdeki noktalar kırmızı dairelerle işaretlenmiştir.

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