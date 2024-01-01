Bugün aile hekimi, sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Nöbetçi eczaneler listesi 2024!

Sağlık sorunlarıyla ilgilenen vatandaşlar ve muayene olmayı planlayanlar için 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığı merak konusu. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiğinden, birçok sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların kapalı olduğu biliniyor. İşte, 1 Ocak'ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı hakkında önemli bilgiler:
1 OCAK 2024 HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı yarın hastaneler hizmet vermeyecek. 1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri açık olacak.
1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla eczaneler kapalı olacak.
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler. Dolayısı ile 1 Ocak 2024 tarihinde eczaneler kapalı olacak.