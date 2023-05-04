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    • Haberler
    • 04.05.2023 09:48
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    • 04.05.2023 10:31
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    Son dakika: MİT'ten bir çizik daha: PKK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş Gara'da öldürüldü

    Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu ‘Cudi Engizek’ kod adlı Ahmet Gümüş, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Çok sayıda kanlı eylemlerin planlayıcı konumundaki Gümüş, PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

    takvim.com.tr
    PKK’nın sözde eğitim sorumlusu öldürüldü

    MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

    Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

    MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
    Suriye'den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi.

    Gümüi, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

    ÇOK SAYIDA EYLEMİN UYGULAYICISIYDI
    Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK'ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

    1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

    2008 yılında Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

    PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri'nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

    AYN EL ARAB'DA NOKTA OPERASYON
    Son olarak büyükşehirlerdeki eylemlerin talimatını veren sözde askeri istihbarat sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ayn El Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

    MİT'TEN NOKTA OPERASYON | VİDEO İZLE

    MİT, Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

        Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

        MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
        2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok kodu korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

        Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi.

            Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu. Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

            Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.


            MİT'İN TERÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE
            Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da 14 Nisan'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

            Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.

            PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

            PKK'NIN BELİ KIRILDI!
            Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla 28 Şubat 2023'te Türkiye'ye getirdi.


            MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.



                YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
                Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

                Güneş sorgu ve işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

                HAKKARİ KIRSALI İLE IRAK VE SURİYE'DE UZUN YILLAR ÇALIŞTI
                Terörist Güneş'in, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

                12 EYLEMDE YER ALDI
                2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.

                    Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

                    Terörist Güneş, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttü.

                    2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.


                    İstanbul Taksim'de 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişinin yaralanmıştı.

                    Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Alham Albashır, teröriste yardım eden Ammar Jarkas, Bilal Hasan ve Hüseyin Güneş yakalanmıştı. Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                    BÜYÜKBAŞLARA SIĞINDI
                    Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını da sağlayan Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit edildi.

                        ADIM ADIM İZLENDİ
                        Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörist Menci'nin izini adım adım sürdü. Sahadaki istihbarat ekipleri Menci'nin yerini tespit etti. Bulunduğu noktadan araçla çıkan terörist SİHA'yla adım adım izlendi.

                        Menci'nin içinde bulunduğu araç, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı-Tirbespi yolu üzerinde seyir halindeyken SİHA'yla nokta atışıyla vuruldu. 24 Şubat'ta Menci ve yanındaki bir kişi etkisiz hale getirildi.

                        TERÖRİSTİ MENCİ YOLLADI
                        Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                            Ammar Jarkas ifadesinde, "Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Menci'nin bahsettiği kadın olduğunu söyledi. Sonra da siz geldiniz" demişti.

                            FATİH CAMİİ'NDE KEŞİF
                            İstiklal Caddesi'ni kana bulayan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan PKK/YPG'li kadın terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı 4 bölgeden birinin Fatih Camisi olduğu öğrenilmişti. Albashir'in ifadeleri; saldırınınn gerçekleştirilmesi talimatını veren YPG/PKK iltisaklı teröristlerin bağlantılıları ortaya çıkarmıştı.


                            BAYIK İÇİN YAKALAMA EMRİ
                            Albashir'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren terör örgütünün sözde yönetim kadrosundaki Yürütme Konseyi eşbaşkanları olan teröristbaşı Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, Rojova Sekreterya Üyeleri olan Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, terör örgütü YPG ve YPJ sorumluları olan Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, PKK'nın Suriye kolu SDG'li Ferhat Abdi Şahin ile eylemin lojistik desteğini sağlayarak şüphelilerin firarına yönelik safahatı koordine eden Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği de kaydedildi.

                            MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
                            MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

                            İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

                            2 Haziran 2022 Süleymaniye
                            PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

                                19 Haziran 2022 Süleymaniye
                                PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

                                24 Haziran 2022 Süleymaniye
                                PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

                                4 Temmuz 2022 Gara
                                Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

                                17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
                                PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

                                22 Temmuz 2022 Suriye
                                YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

                                24 Temmuz 2022 Aynularab
                                PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

                                28 Temmuz 2022 Süleymaniye
                                PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

                                30 Temmuz 2022 Suriye
                                Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

                                1 Ağustos 2022 Aynularab
                                PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

                                9 Ağustos 2022 Gara
                                Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

                                12 Ağustos 2022 Kamışlı
                                Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

                                    16 Ağustos 2022 Kamışlı
                                    PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

                                    31 Ağustos Gara
                                    PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

                                    4 Eylül Sincar
                                    PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

                                    12 Eylül Erbil
                                    PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

                                    18 Eylül Ayn İsa
                                    PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

                                    23 Eylül Sınır hattı
                                    PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

                                    26 Eylül
                                    PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

                                    29 Eylül Afrin-Azez karayolu
                                    PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

                                    28 Eylül Halep
                                    PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                                    6 Ekim Aynularap
                                    PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                                    9 Ekim Gara
                                    PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                                    10 Ekim Sincar
                                    PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                                    21 Ekim Sincar
                                    PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                                    24 Ekim Suriye
                                    PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                                    1 Kasım Suriye
                                    PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                                    5 Kasım Suriye
                                    PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

                                    30 Kasım Sincar
                                    PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

                                    5 Aralık Suriye
                                    PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih
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                                        Haberler Haberler Son dakika: MİT'ten bir çizik daha: PKK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş Gara'da öldürüldü
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