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    • Haberler
    • 04.05.2023 12:02
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    • 04.05.2023 12:21
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    Elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmışlardı: Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi teröristler paketlendi

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da gerçekleştirdiği miting terörün siyasi temsilcisi HDP'nin alenen desteğini aldı. Terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganlarının atıldığı mitingde alenen PKK propagandası da yapıldı. Mitingde Türk bayrağı çiğnenirken, alana giren bir grup ise "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganlarıyla yürüdü.Slogan atan 2 HDP'li güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Öcalan sloganları atan 2 kişi gözaltında

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingiyle birlikte CHP-HDP ittifakı iyice ayyuka çıktı. HDP bayraklarının sallandığı, "Selahattin Demirtaş için özgürlük" taleplerinin dillendirildiği mitingde rezalet görüntülerde kaydedildi. Bir avuç hadsiz Türk bayrağını çiğnerken, bir gurpta alana girişleri sırasında terör elebaşısı Abdullah Öcalan lehine tezahürat yaptı.

    MİTİNGDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!
    14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler farklı illerde mitingler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da bir miting gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayraklarının yoğunluğu ve "Demirtaş'a özgürlük" sloganları atıldığı dikkat çekti.

    Yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal manzaralar da ortaya çıktı.

        "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI!
        Mitingde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP bayraklarının çokluğu göze çarptı. Ayrıca sık sık terör örgütü destekçiliği nedeniyle cezaevinde olan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı.

        "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN"
        Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde bir diğer skandal ise "Seninleyiz Öcalan" sloganları oldu.

        Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açtıkları ve bu yayında "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları attığı görüldü.

            Yaşanan rezaletin ardından güvenlik güçleri slogan atan teröristlerin peşine düştü. Kısa sürede yakalanan 2 terörist paketlenerek gözaltına alındı.

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            Emlak Konut
            Haberler Haberler Elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmışlardı: Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi teröristler paketlendi
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