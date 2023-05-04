Elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmışlardı: Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi teröristler paketlendi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingiyle birlikte CHP-HDP ittifakı iyice ayyuka çıktı. HDP bayraklarının sallandığı, "Selahattin Demirtaş için özgürlük" taleplerinin dillendirildiği mitingde rezalet görüntülerde kaydedildi. Bir avuç hadsiz Türk bayrağını çiğnerken, bir gurpta alana girişleri sırasında terör elebaşısı Abdullah Öcalan lehine tezahürat yaptı.

MİTİNGDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler farklı illerde mitingler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.