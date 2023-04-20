Manisa, Hatay, Kayseri BAYRAM NAMAZİ SAATİ 2023! Manisa, Kayseri, Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı saati!