İstiklal Caddesi patlamayı yapan kadının adı ne? 1999 doğumlu A.A nerede yakalandı? Evinin içi görüntülendi! Bakın nerede saklanıyormuş!

Türkiye bunu konuşuyor! Bir önceki gün Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist yakalandı. İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen patlamaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. 6 vatandaşımızın öldüğü patlamayı yapan kadın teröristin kimliği belli olurken, evine düzenlenen operasyonda yeni görüntüler elde edildi. İşte detaylar...
SON DAKİKA! TAKSİM'DEKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN KADIN TERÖRİST YAKALANDI!
İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde dün patlama meydana geldi. PKK/PYD'li teröristin bıraktığı paketin patlaması ile 6 kişi hayatını kaybetti.
Saldırgan sabaha karşı gözaltına alındı. Saldırganın gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın 1999 doğumlu A.A. olduğu öğrenildi.
A.A.'nın evine yapılan baskın görüntüleri ortaya çıktı.
TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ KANA BULANDI
Dün 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada 81 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğu, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.