İstiklal Caddesi patlamayı yapan kadının adı ne? 1999 doğumlu A.A nerede yakalandı? Evinin içi görüntülendi! Bakın nerede saklanıyormuş!

TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ: 1999 DOĞUMLU

Teröristin kimliği ile ilgili bilgiler de ortaya çıktı. Terör örgütü PKK/PYD üyesi olan zanlının 1999 doğumlu A.A. olduğu öğrenildi.

İŞTE ÖZEL HAREKATIN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDAN KARELER