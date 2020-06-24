Geçtiğimiz hafta CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını dile getirdiğim yazı epeyce ses getirdi.

Öyle ya...

Geçen yıl sonunda İngiltere'den bir işadamı geldi, daha önce Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a ait olan kanalı çuval dolusu parayla aldı, o dönemde adı her yerde çıktı, ama kayıtlarda izine rastlanmadı...

Cafer Mahiroğlu'nun isminin satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmemesi, televizyonun sahibinin Mahiroğlu'nun eniştesi (Süleyman Özen), yönetim kurulunun ise Mahiroğlu'nun ikinci eşinden baldızı (Armağan Küçük) ve eşinin teyzesinin kızı (Mediha Burumoğlu) oluşması kafaları karıştırıyordu. Üstelik, İngiltere'deki şirketlerin mali durumu da malum...





Şimdi herkes şunu soruyor:

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Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) konuyu mercek altına aldığını biliyorum. Mahiroğlu'nun İngiltere'deki 'bağları' (!) araştırılıyor. Arkasından kim çıkacak, merakla bekliyorum!Bir koldan İngiltere'deki bağlantılar araştırılırken, diğer koldan da Türkiye'deki şirketiyle ilgili denetim başlamış durumda...Öğrendiğim kadarıyla,