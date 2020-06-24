Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.06.2020 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2020 11:49
    ABONE OL

    yandaşı 'ye paravan patron! Hülleli satışta çarpıcı detaylar ortaya çıktı

    Sabah Gazetesi yazarı , yanlısı haberleriyle bilinen 'nin hülleli satışına ilişkin çarpıcı detayları kaleme aldı. Yazısında "Kim bu paravan patron? Arkasında kim var? Borç batağındaki şirketlerle bu değirmenin suyu döner mi?" sorularını ele alan Güngör, "Eminim ki, çift taraflı incelemeler sonuçlandığında Halk TV'deki paravan açılacak. O zaman CHP'nin eski kanalının gerçek sermayedarı ve oyun planı gün yüzüne çıkacak!" dedi.

    CHP yandaşı Halk TV'ye paravan patron!
    İşte Dilek Güngör'ün "Halk TV'de paravan açılıyor" adlı köşe yazısı:

    Geçtiğimiz hafta 'nin eski kanalı 'nin hülleli satışının perde arkasını dile getirdiğim yazı epeyce ses getirdi.
    Öyle ya...
    Geçen yıl sonunda İngiltere'den bir işadamı geldi, daha önce ve kızı Aslı Baykal'a ait olan kanalı çuval dolusu parayla aldı, o dönemde adı her yerde çıktı, ama kayıtlarda izine rastlanmadı...
    'nun isminin satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmemesi, televizyonun sahibinin Mahiroğlu'nun eniştesi (Süleyman Özen), yönetim kurulunun ise Mahiroğlu'nun ikinci eşinden baldızı (Armağan Küçük) ve eşinin teyzesinin kızı (Mediha Burumoğlu) oluşması kafaları karıştırıyordu. Üstelik, İngiltere'deki şirketlerin mali durumu da malum...



    Şimdi herkes şunu soruyor:

    Kim bu paravan patron?
    Arkasında kim var?
    Borç batağındaki şirketlerle bu değirmenin suyu döner mi?
    Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) konuyu mercek altına aldığını biliyorum. Mahiroğlu'nun İngiltere'deki 'bağları' (!) araştırılıyor. Arkasından kim çıkacak, merakla bekliyorum!



    Bir koldan İngiltere'deki bağlantılar araştırılırken, diğer koldan da Türkiye'deki şirketiyle ilgili denetim başlamış durumda...
    Öğrendiğim kadarıyla, Mahiroğlu'nun İstanbul Beylikdüzü'nde kardeşleriyle birlikte ortak olduğu Özdemir Üç Tekstil Sanayi ve Ticaret şirketinde Vergi Denetim Kurulu inceleme yapıyor.

    YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN


    Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV'ye paravan patron! Hülleli satışta çarpıcı detaylar ortaya çıktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri