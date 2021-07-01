Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'deki kaçak restoranı yıkılacak! "Bazı CHP'liler de yıkıma 'evet' dedi"

CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekillerinin Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun sit alanına yaptığı et ve balık restoranının açılışını katıldığı ortaya çıkmıştı.
Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri hakkında yıkım ve 62 bin 71 TL idari para cezası kararı aldı.
İl Genel Meclisi'nde yer alan 2 CHP'li encümen üyesinin yıkım ve idari para cezasına onay vermesi dikkat çekti.
CHP'Lİ ENCÜMENLER DE YIKIM VE İDARİ PARA CEZASINA "EVET" DEDİ
Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde yer alan Ezine CHP İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Aşkın Gülşen ve Çan CHP İl Genel Meclisi üyesi Erdal Güler, yıkım kararı ve idari para cezasına "Evet" oyu kullandı.
Bayramiç CHP İl Genel Meclisi üyesi Zeki Sezer'in ise toplantıya katılmadığı öğrenildi.
Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde yer alan üç bürokrat da, söz konusu karara "Evet" oyu kullandığı öğrenildi. Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde 6 üye yer alıyor.