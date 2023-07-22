CHP ve Halk TV arasındaki anlaşma 650 milyon lira: "Yakalandınız!" | Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapacak



FONDAŞLARI AKLAMA OPERASYONU

CHP'nin başlattığı medya operasyonuna tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversiteden ev arkadaşı yandaş gazeteci Fatih Portakal, yıllardır CHP ve yandaşları tarafından fonlanan medyayı perdelemek için akılalmaz açıklamalarda bulundu. Amerikan FOX'unda çalıştığı dönemde kazandığı paralarla servetine servet katan Portakal, "CHP ile Halk tv arasında yayın işbirliğinin olduğunu anlaşmanın CHP tarafından fesh edilmesiyle öğrenmiş olduk. Böyle bir durum yaygınsa bile ben ilk defa duyuyorum. Bir haber kanalı ve siyasi partinin yazılı ve onaylı belge ile çalışması dedim ya "ilk kez duyduğum bir şey." Yandaştan ne farkı var ki?" diyerek yerli ve milli medyaya saldırdı.



ACABA BU ANLAŞMANIN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADARDIR?

CHP ve Halk TV arasındaki anlaşmanın büyüklüğünü merak eden Portakal, "Acaba bu anlaşmanın büyüklüğü ne kadardır? Başka böyle kanallar var mıdır? Parayı alan parayı vereni ne kadar eleştirebilir? Kanimca kanal rahatlamıştır, çünkü esaret prangaları çözüldü. Hem bir kanal hem bir gazeteci için bagajsız olmanın önemli olduğunu her zaman söylemişimdir. Ders alınması gereken bir olay." dedi.