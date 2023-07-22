CHP ve Halk TV arasındaki anlaşma 650 milyon lira: "Yakalandınız!" | Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapacak

CHP'de ilk yüzleşmenin yaşandığı anlarda fondaş medyada da operasyon düğmesine basıldı. CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi.
HALK TV İLE TEK TARAFLI FESİH BOMBASI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini belirterek açıklama yaptı.
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."