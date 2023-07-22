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    • 22.07.2023 21:04
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    • 22.07.2023 21:10
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    CHP ve Halk TV arasındaki anlaşma 650 milyon lira: "Yakalandınız!" | Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapacak

    Son dakika haberi! “Özgür basın, bağımsız habercilik” diyerek CHP'nin sözcülüğünü yapan Halk TV'nin ipliği pazara çıktı. CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi. "Zoom cuntacıları" ve seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirenleri ekrana çıkaran Halk TV'nin özgür basın foyası da böylece deşifre oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise sosyal medyadan yaptığı açıkamada CHP ile Halk TV arasında 650 milyon liralık bir anlaşma olduğunu iddia etti. Çiçek, Halk TV'nin bundan sonra İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapacağını belirterek, "İki yıl evvel kamuya ifşa ettiğim hususları inkar ederek, aleyhime dava açanlar; şimdi ise noter ihtarı ile sözleşme sonlandırıyor! Yakalandınız!" diyerek Halk TV'nin artık İmamoğlu sözcülüğü yapacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    CHP ve Halk TV arasındaki anlaşma 650 milyon lira!

    CHP'de ilk yüzleşmenin yaşandığı anlarda fondaş medyada da operasyon düğmesine basıldı. CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi.

    HALK TV İLE TEK TARAFLI FESİH BOMBASI
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini belirterek açıklama yaptı.

    Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

        TÜM SÖZLEŞMELER SONLANDI
        Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.

        Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:

        "1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."

        BAY KEMAL İNTİKAM ALIYOR
        CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.



        HALKIN PARASI YANDAŞLARA GİTTİ
        Partinin Halk TV'ye yaptığı ödemenin detayları açıklanmadı. Hazine yardımı alan CHP'nin halkın parasını fondaşlara yedirdiği iddia edilirken vatandaşlar sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bahsi geçen yada benzer TV lerde reklam başlığı altında mı para ödendi.
        Reklam değil de programlara para ödendi ise. Bu programlar hangisi! Malum paraların kaynağı TC Hazinesi. Halkın parası nerelere gitmiş"         ifadelerini kullandı.


            FONDAŞLARI AKLAMA OPERASYONU
            CHP'nin başlattığı medya operasyonuna tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversiteden ev arkadaşı yandaş gazeteci Fatih Portakal, yıllardır CHP ve yandaşları tarafından fonlanan medyayı perdelemek için akılalmaz açıklamalarda bulundu. Amerikan FOX'unda çalıştığı dönemde kazandığı paralarla servetine servet katan Portakal, "CHP ile Halk tv arasında yayın işbirliğinin olduğunu anlaşmanın CHP tarafından fesh edilmesiyle öğrenmiş olduk. Böyle bir durum yaygınsa bile ben ilk defa duyuyorum. Bir haber kanalı ve siyasi partinin yazılı ve onaylı belge ile çalışması dedim ya "ilk kez duyduğum bir şey." Yandaştan ne farkı var ki?" diyerek yerli ve milli medyaya saldırdı.

            ACABA BU ANLAŞMANIN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADARDIR?
            CHP ve Halk TV arasındaki anlaşmanın büyüklüğünü merak eden Portakal, "Acaba bu anlaşmanın büyüklüğü ne kadardır? Başka böyle kanallar var mıdır? Parayı alan parayı vereni ne kadar eleştirebilir? Kanimca kanal rahatlamıştır, çünkü esaret prangaları çözüldü. Hem bir kanal hem bir gazeteci için bagajsız olmanın önemli olduğunu her zaman söylemişimdir. Ders alınması gereken bir olay." dedi.

            HALK TV'NİN 650 MİLYON LİRAYA İHTİYACI YOK: İMAMOĞLU SÖZCÜLÜĞÜ YAPACAK
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP ile Halk TV arasında 650 milyon liralık bir anlaşma olduğunu iddia etti. Çiçek, "Artık Halk Tv nin, sizin vereceğiniz 650 milyona ihtiyacı yok; onun arkasında milyon dolarlara hükmeden Ekrem İmamoğlu var. İki yıl evvel kamuya ifşa ettiğim hususları inkar ederek, aleyhime dava açanlar; şimdi ise noter ihtarı ile sözleşme sonlandırıyor! Yakalandınız!" diyerek Halk TV'nin artık İmamoğlu sözcülüğü yapacağını belirtti.

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            CHP’de medya operasyonu başladı!
            Haberler Güncel CHP ve Halk TV arasındaki anlaşma 650 milyon lira: "Yakalandınız!" | Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapacak
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