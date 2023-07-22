Zoom cuntacılarının toplantısı sonrası CHP'de medya operasyonu başladı: Halk TV ile tüm ilişkiler sona erdi!

Cuntacıların toplantısıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun "bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez" dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşti.

CHP'DE FONDAŞ MEDYA OPERASYONU BAŞLADI

CHP'de ilk yüzleşmenin yaşandığı anlarda fondaş medyada da operasyon düğmesine basıldı. Yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi.