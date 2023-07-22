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    • 22.07.2023 18:57
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    • 22.07.2023 18:57
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    Zoom cuntacılarının toplantısı sonrası CHP'de medya operasyonu başladı: Halk TV ile tüm ilişkiler sona erdi!

    Son dakika haberi! Takvim.com.tr'nin duyurduğu "zoom cuntasının" toplantısı sonrası CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze geldi. Toplantı sona ererken CHP'de medya operasyonu da başlattı. CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.

    takvim.com.tr
    CHP’de medya operasyonu başladı!

    CHP'de "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısı ifşa oldu. Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. Bugün saat 13'te başlayan CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.

    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde gerçekleştirildi. Bugünkü toplantı için CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanlarının gelişi sırasında ilginç bir Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıdan ilk kareler geldi. Girişte görüntü vermemek için kırk takla atan İmamoğlu, içeride Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

        Cuntacıların toplantısıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun "bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez" dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşti.

        CHP'DE FONDAŞ MEDYA OPERASYONU BAŞLADI
        CHP'de ilk yüzleşmenin yaşandığı anlarda fondaş medyada da operasyon düğmesine basıldı. Yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi.

        HALK TV İLE TEK TARAFLI FESİH BOMBASI
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini belirterek açıklama yaptı.

        CHP'li Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

        CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.

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