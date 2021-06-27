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    • 27.06.2021 20:28
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    CHP'den Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Ayvacık Asos'taki kaçak restoran açılışına tam kadro katılım!

    Her gün ayrı bir skandalla gündeme gelen CHP'nin son bombası da çok konuşulacak cinsten... CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun sit alanına yapıldığı ortaya çıkan et ve balık restoranının açılışını yaptı. Açılışın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan tepki topladı.

    takvim.com.tr
    CHP'den tam kadro kaçak açılış!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir skandala daha imza attı.

    TAM KADRO KAÇAK AÇILIŞ
    CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş ve İnşaat mühürlemesine rağmen mühür kırılarak yapımının tamamladıkları kaçak işletmenin açılışına katıldı.

    KAÇAK RESTORAN HALK TV SAHİBİ MAHİROĞLU'NUN ÇIKTI
    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açılan kaçak restoranın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun olduğu öğrenilirken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan açılışı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    KAÇAK AÇILIŞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
    Tarhan, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.

        Kaçak açılışa katılan CHP'li isimler;
        Veli Ağababa (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
        Muharrem ERKEK (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
        Seyit TORUN (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
        Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Milletvekili.)
        Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)
        Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Milletvekili)
        Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Milletvekili)
        Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı)
        Mesut BAYRAM (Ayvacık Belediye Başkanı)
        Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı)
        Hakan Can (Bozcada Belediye Başkanı)
        Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı)

        UTANMADINIZ DA BU NE CESARET?
        Kaçak açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan kaçak yapının durdurulmasına ilişkin tutanağı paylaşırken "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" ifadelerini kullandı.

        SORSAN HEPSİ ÇEVRECİ
        Turan, "Yer sit alanı, Kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş, Yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış, İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış. Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Tahsin Tarhan, Ali Mahir Başarır da bu suça ortak olmuş!!! Sorsan hepsi çevreci" ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.

        KAÇAK YAPININ SAHİBİ HALK TV'Yİ HÜLLELİ SATIŞLA ALDI
        Kaçak restoranın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun CHP'nin kanalı Halk TV'yi de hülleli satışla aldığı gündeme gelmişti. Cafer Mahiroğlu'nun adının gerçekleştirilen satışla ilgili hiçbir evrakta geçmediği gündeme gelmiş ve söz konusu kanalın sahibi olarak ise Mahiroğlu'nun eniştesi Süleyman Özen'in görüldüğü ortaya çıkmıştı.

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