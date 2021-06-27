CHP'den Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Ayvacık Asos'taki kaçak restoran açılışına tam kadro katılım!

Kaçak açılışa katılan CHP'li isimler;

Veli Ağababa (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Muharrem ERKEK (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Seyit TORUN (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Milletvekili.)

Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)

Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Milletvekili)

Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Milletvekili)

Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı)

Mesut BAYRAM (Ayvacık Belediye Başkanı)

Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı)

Hakan Can (Bozcada Belediye Başkanı)

Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı)

UTANMADINIZ DA BU NE CESARET?

Kaçak açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan kaçak yapının durdurulmasına ilişkin tutanağı paylaşırken "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" ifadelerini kullandı.